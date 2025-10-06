Memur maaş katsayısı ve enflasyon verilerine bağlı olarak güncellenen bedelli askerlik tutarı da belli oldu. 2026'nın ilk yarısını kapsayan dönemde uygulanacak miktar, çok sayıda askere gidecek aday tarafından merakla bekleniyor. Son 3 aylık enflasyon verileri, ücretin yeni seviyesini belirlemede kritik rol oynuyor. Peki, 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte 3 aylık enflasyon verileri sonrası şekillenen yeni tutar.
Bedelli askerlik ücretinin yeni yılda ne kadar olacağı, eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte gündeme geldi. Her yıl 2 kez memur zammına göre artan bedelli askerlik ücreti, 3 aylık enflasyon raporunun açıklanmasıyla merak ediliyor. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
2025 Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak ilan edilmişti. Yeni ücret yapılacak 2026 memur maaşı düzenlemesi ve enflasyon farkına göre yukarı yönlü revize edilecek.
3 aylık enflasyon verisi sonrasında enflasyon farkı 2,38 oldu. 2,38 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde memur maaşlarına şimdiden yüzde 13,65 kümülatif zam meydana geleceği öngörülüyor.
Memur aylık katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti de bu tespitler sonrasında memur aylık katsayısının 1.329945 olması durumunda 319 bin 186 liraya yükselecek.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
Hazine ve Maliye Bakanlığının 07 Temmuz 2025 tarihli ve “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelgesi ile 01 Temmuz – 31 Aralık 2025 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 1,170211 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;
Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 1,170211 (memur aylık katsayısı) =280.850,64 TL
Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 1,170211 x 1 =4.095,74 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanıyor.