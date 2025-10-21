Bedelli askerlik ücreti 2026: Bedelli askerlik ücreti yeni yılda ne kadar olacak? İşte tahmini hesaplama tablosu

2026 yılına sayılı günler kala bedelli askerlik ücretine yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Mevcut bedelli askerlik tutarı 280 bin 850 lira 64 kuruş seviyesinde bulunurken, yıl sonu enflasyon verileriyle birlikte ücrette önemli bir artış bekleniyor. Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına göre her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirleniyor. Eylül itibarıyla yüzde 13’ü aşan enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dikkate alındığında, 2026 ocak döneminde ücretin önemli ölçüde artış göstermesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından ocak ayı başında açıklanacak olan yeni bedelli askerlik ücreti, asker adaylarının başvurularını ve ödeme planlarını doğrudan etkileyecek. 2026 yılı bedelli askerlik başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak, ödemeler ise Ziraat, Vakıf, Halk ve katılım bankaları aracılığıyla peşin olarak yatırılacak.

Bedelli askerlik ücretinin 2026 yılı tutarı için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından belirlenen ve memur maaş katsayısına endeksli olarak hesaplanan bedelli askerlik ücreti, 3 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Yeni yılda memur zammı ve enflasyon farkı, ücretin ne kadar artacağını belirleyecek.

2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

2025 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak uygulanmıştı. Ancak TÜİK’in açıkladığı eylül ayı verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 33,29 olarak gerçekleşti.

Bu oranlar dikkate alındığında bedelli askerlik ücretinin 2026 yılında 300 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor.



Enflasyon Farkı ve Memur Zammı Belirleyici Olacak

Bedelli askerlik tutarı, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre yeniden hesaplanıyor. Eylül 2025 itibarıyla memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı yüzde 2,38, toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam artış oranı ise yüzde 13,64 seviyesinde bulunuyor. Bu veriler ışığında memur katsayısının 1,329945 seviyesine çıkması halinde bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 319 bin 186 liraya yükseleceği tahmin ediliyor. Ancak bu oran, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla değişebilir.



Yeni bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklilere yapılacak zam oranı, 2025 yılının son çeyreğinde açıklanacak enflasyon verilerinin netleşmesiyle belli olacak.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29 seviyesinde. Bu tahmin doğrultusunda, memurların altı aylık enflasyon farkının yüzde 5,3, toplu sözleşme zammı dahil toplam artışın ise yüzde 16,88 olacağı öngörülüyor.

Dolayısıyla bedelli askerlik ücretinin 2026 yılı başında yaklaşık 327 bin – 335 bin TL bandına yükselmesi bekleniyor. Kesin rakam ise 3 Ocak 2026 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak genelgeyle duyurulacak.

Bedelli askerlikte taksit imkanı var mı? 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi uyarınca bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutar peşin olarak ödeniyor. Kanun gereği taksitlendirme veya erteleme seçeneği bulunmuyor. Bedelli askerlik hakkını elde eden yükümlülerin, belirlenen süre içerisinde ödemelerini tamamlamaları gerekiyor.

2026 Bedelli Askerlik Ücreti İçin Tahmini Hesaplama

%14 artış olursa: Bedelli askerlik ücreti yaklaşık 320.000 TL olur. %17 artış olursa: Bedelli askerlik ücreti yaklaşık 329.000 TL olur. %20 artış olursa: Bedelli askerlik ücreti yaklaşık 337.000 TL olur.

Not: Bu rakamlar mevcut 280.850 TL’lik bedelli askerlik ücretine göre tahmini oranlarla hesaplanmıştır. Kesin tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 3 Ocak 2026 tarihinde açıklanacaktır.