Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımlarıyla ilgili başvuru süreci, bekçi olmak isteyen adaylar tarafından merakla takip ediliyor. Bekçi alımı ne zaman, bekçilik başvuruları başladı mı sorularının yanıtı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyurularla belirleniyor. Adaylar, başvuru takvimini dikkatle takip ederek, belirtilen tarihler arasında başvurularını yapabilirler. işte Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru takvimi, başvuru şartları ve süreçle ilgili detayları.
Bekçilik alımıyla ilgili merak edilen soruların başında başvuru tarihleri geliyor. Bekçi alımı ne zaman? Bekçiliği alımı başladı mı? Başvurular ne zaman? gibi sorular sıklıkla araştırılıyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru takvimi, adayların bu sorulara yanıt bulmasını sağlıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarla başvuru tarihleri netleşiyor ve adaylar başvurularını gerçekleştirebiliyor.
Bekçi alımı başladı mı? sorusu, bekçilik sınavına girmek isteyenlerin merak ettiği bir konu. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru takvimi ile başvuru tarihleri belirleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları doğrultusunda başvurular alınıyor ve adaylar sınavlara hazırlanmaya başlıyor. Son olarak bazı illerde İŞKUR aracılığı ile bekçi istihdamı yapılmıştı. Peki 2024-2025 Bekçilik başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte, bekçi alım sürecinde son durum.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Geçen sene Haziran ayında İŞKUR üzerinden ilanlarla, sınav ve mülakat gerektirmeden bekçi alımı yapılmıştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde ise 2024 yılı çarşı ve mahalle bekçiliği başvuruları henüz başlamadı. Bekçilik başvuru tarihleri ile ilgili duyuru da yayımlandı. Geçtiğimiz yıl Polis Akademisi tarafından son olarak 30 Eylül 2023'te yapılmış ve sonuçlar da 23 Ekim'de ilan edilmişti.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.