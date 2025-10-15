Benzin ve motorine indirim geliyor mu? İndirim kaç lira ve ne zaman geçerli olacak? Akaryakıtta kritik gelişme

Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüş sonrası akaryakıt piyasasında gözler yeniden pompaya çevrildi. Benzin ve motorinde indirim beklentisi güçleniyor. Peki, yeni fiyatlar ne zaman geçerli olacak? İndirim ne kadar olacak? İşte piyasalardan son gelişmeler ve güncel rakamlar...
Brent petrol piyasasında yaşanan sert düşüş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Son haftalarda döviz kurundaki dalgalanma ve vergi politikalarının etkisiyle artış gösteren benzin ve motorin fiyatlarında bu kez indirim beklentisi öne çıktı. Küresel piyasalarda petrolün varil fiyatı 61,50 dolara kadar gerilerken, bu düşüşün hafta sonu itibarıyla litre başına yaklaşık 1 TL’lik indirime neden olabileceği öngörülüyor.
Petrol fiyatları 5,5 ayın en düşük seviyesinde
Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları son 5,5 ayın en düşük seviyesine indi. Brent petrolün varil fiyatı 61,50 doları görürken, uzmanlar bu düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansıyabileceğini belirtiyor. Küresel talebin zayıflaması, arz fazlası ve bazı üretici ülkelerdeki politik hamleler fiyatlardaki gerilemede etkili oldu.
Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları gümrüksüz rafineri fiyatı, döviz kuru ve vergi oranları üzerinden hesaplandığı için, Brent petrolün gerilemesi pompaya birkaç gün gecikmeli olarak yansıyor. Bu nedenle cuma gecesinden itibaren 1 TL civarında bir indirimin pompaya yansıması bekleniyor.
İndirim ne zaman geçerli olacak?
Enerji piyasası kaynaklarından alınan bilgiye göre, indirim kararının 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Fiyatlardaki düşüşün miktarı, döviz kurundaki hareketlere ve rafineri marjına bağlı olarak netleşecek.
Eğer mevcut Brent petrol seviyesi korunur ve döviz kurunda yeni bir yükseliş olmazsa, benzinde litre başına ortalama 1 TL, motorinde ise 50-70 kuruşluk bir indirim gündeme gelebilir.
15 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 52,18 TL
Motorin: 53,27 TL
LPG: 27,71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 52,00 TL
Motorin: 53,13 TL
LPG: 27,08 TL
Ankara:
Benzin: 53,03 TL
Motorin: 54,29 TL
LPG: 27,60 TL
İzmir:
Benzin: 53,35 TL
Motorin: 54,61 TL
LPG: 27,53 TL
Vatandaşlar ve sektör ne diyor?
Sürücüler indirim haberini memnuniyetle karşılarken, sektör temsilcileri “küresel enerji piyasalarındaki düşüş kalıcı olursa, kasım ayında yeni indirimler gelebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.
Ancak uzmanlar, döviz kurlarındaki olası artışların ve vergi politikalarının indirim etkisini kısa vadede sınırlayabileceği uyarısını yapıyor.
Akaryakıt fiyatlarını etkileyen 3 temel faktör
Brent petrol fiyatları (küresel arz-talep dengesi)
Döviz kuru (özellikle dolar/TL paritesi)
Vergi politikaları ve rafineri marjı
Bu üç parametre arasındaki denge, pompada görülen fiyatı belirliyor. Son haftalarda petrol düşerken döviz kurundaki oynaklık fiyatların hızlı şekilde değişmesine neden oluyor.