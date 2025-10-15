Benzin ve motorine indirim geliyor mu? İndirim kaç lira ve ne zaman geçerli olacak? Akaryakıtta kritik gelişme

Petrol fiyatları 5,5 ayın en düşük seviyesinde





Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları son 5,5 ayın en düşük seviyesine indi. Brent petrolün varil fiyatı 61,50 doları görürken, uzmanlar bu düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansıyabileceğini belirtiyor. Küresel talebin zayıflaması, arz fazlası ve bazı üretici ülkelerdeki politik hamleler fiyatlardaki gerilemede etkili oldu.





Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları gümrüksüz rafineri fiyatı, döviz kuru ve vergi oranları üzerinden hesaplandığı için, Brent petrolün gerilemesi pompaya birkaç gün gecikmeli olarak yansıyor. Bu nedenle cuma gecesinden itibaren 1 TL civarında bir indirimin pompaya yansıması bekleniyor.