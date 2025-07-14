Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından üstün yetenekli öğrencilere yönelik olarak yürütülen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı. Heyecanla beklenen bu sonuçlar, öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Pek çok kişi, BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan adayların listesini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki 2025 BİLSEM kayıtları ne zaman? İstenen belgeler neler?? İşte BİLSEM sonuçlarıyla kayıt hakkı kazanan adaylar listesi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı. BİLSEM sonuçlarıyla kayıt hakkı kazanan adaylar listesi merak konusu. Peki, 2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları nasıl sorgulanır? İşte MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarıyla kayıt hakkı kazanan adaylar.
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
MEB tarafından yayımlanan takvime göre, 4 Temmuz 2025 tarihinde BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edildi.
Öğrenciler, "meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açılan sorgulama ekranından sonuçlarını görüntüleyebilecek.
BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 7-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak.
BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 28 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
BİLSEM Kaydı Nasıl Yapılır?
BİLSEM bireysel değerlendirmeyi başarıyla tamamlayan öğrenciler bağlı oldukları illerdeki BİLSEM’e giderek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. Gereken belgeler teslim edildiğinde kayıt tamamlanmış olur.
BİLSEM Kayıt Yenileme Takvimi
Daha öncesinde BİLSEM’e kaydı olan öğrencilerin her yıl kayıt yenilemesi gerekir. Her yıl eylül ayının sonuna kadar öğrenci velileri tarafından kayıt yenilenir. Ortaokuldan liseye geçen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, örgün eğitimdeki işlemler tamamlandıktan sonra yapılır.
BİLSEM Kayıt Yenileme Yapılmazsa Ne Olur?
BİLSEM’e kayıtlı olup eylül ayında kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrencilerin BİLSEM ile ilişiği kesilir. Bu nedenle mutlaka her yıl öğrenci velileri tarafından kayıt yenileme işlemi yapılmalıdır.
BİLSEM’i Kazanan Öğrenci İstediği Okula Kayıt Yaptırabilir Mi?
Birden fazla BİLSEM bulunan illerde öğrencinin hangi BİLSEM’e kayıt olacağı il tanılama sınav komisyonu tarafından belirlenir. BİLSEM takviminde belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybeder.
BİLSEM'e İlk Kayıt için Gerekli Belgeler
KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1. Kazandı Belgesi Çıktısı
2. Öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi ve okuldan öğrencinin resmi çıkış saatini gösterir belge (Okul idaresi çıkış saatini öğrenci belgesinin altına da yazabilir)
3. İkametgâh Belgesi
4. Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi
5. Vesikalık fotoğraf (2 adet)
6. Kayıt Formu (BİLSEM’den verilecek)
7. Sosyal Medya Veli İzin Belgesi (BİLSEM’den verilecek)
8. Veli Muvafakat Belgesi (BİLSEM’den verilecek)
9. Taahhütname (BİLSEM’den verilecek)