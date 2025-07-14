BİLSEM Kaydı Nasıl Yapılır?

BİLSEM bireysel değerlendirmeyi başarıyla tamamlayan öğrenciler bağlı oldukları illerdeki BİLSEM’e giderek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. Gereken belgeler teslim edildiğinde kayıt tamamlanmış olur.





BİLSEM Kayıt Yenileme Takvimi

Daha öncesinde BİLSEM’e kaydı olan öğrencilerin her yıl kayıt yenilemesi gerekir. Her yıl eylül ayının sonuna kadar öğrenci velileri tarafından kayıt yenilenir. Ortaokuldan liseye geçen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, örgün eğitimdeki işlemler tamamlandıktan sonra yapılır.





BİLSEM Kayıt Yenileme Yapılmazsa Ne Olur?

BİLSEM’e kayıtlı olup eylül ayında kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrencilerin BİLSEM ile ilişiği kesilir. Bu nedenle mutlaka her yıl öğrenci velileri tarafından kayıt yenileme işlemi yapılmalıdır.