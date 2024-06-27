BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. 28 Haziran 2024 Cuma günü geçerli olacak bu katalogda katlanabilir elektrikli bisiklet, televizyon, cep telefonu, kulaklık, şarj kablosu gibi elektonik ürünlerin yanı sıra bebek ana kucağı, mama sandalyesi ile birçok temizlik ürünü ve gıda ürünü çeşitliliği olacak. İşte BİM 28 Haziran 2024 aktüel indirimli ürünler kataloğu...

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