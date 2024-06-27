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BİM 28 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Katlanabilir elektrikli bisiklet, Ultra HD TV, bebek mama sandalyesi, ana kucağı haftanın indirimli ürünlerinde...

10:56 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. 28 Haziran 2024 Cuma günü geçerli olacak bu katalogda katlanabilir elektrikli bisiklet, televizyon, cep telefonu, kulaklık, şarj kablosu gibi elektonik ürünlerin yanı sıra bebek ana kucağı, mama sandalyesi ile birçok temizlik ürünü ve gıda ürünü çeşitliliği olacak. İşte BİM 28 Haziran 2024 aktüel indirimli ürünler kataloğu...

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