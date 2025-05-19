BİM AKTÜEL 20-23 MAYIS 2025 KATALOĞU: Tablet, Televizyon, Şişme Bot ve Daha Fazlası

BİM 20-23 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu hafta BİM raflarında teknoloji ürünlerinden mutfak gereçlerine, kamp malzemelerinden ev eşyalarına kadar onlarca fırsat ürünü yer alıyor. BİM aktüel kataloğu ile alışveriş severleri bekleyen kampanyalar dikkat çekiyor.
Salı günü, temel gıda ürünleri, kahvaltılık çeşitler, bakliyatlar ve günlük ihtiyaçlar ön plana çıkarken; Cuma günü itibarıyla teknoloji ve elektronik ürünler öne çıkıyor.
Bu haftanın en dikkat çeken ürünlerinden biri 5 kişilik şişme bot oldu. Sadece 7.990 TL'ye satışa sunulacak olan şişme bot, yaz sezonuna hazırlananlar için ideal bir tercih. Ayrıca, katlanır şezlong 1.249 TL, 55 inç 4K Ultra HD televizyon ise 21.900 TL fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor.
BİM 20 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU
- Yörükoğlu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 279 TL
- Banvit Piliç Çıtır Kanat 179 TL
- Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg 175 TL
- SEBAMED Güneş Kremi 50 mL 359,00 TL
- Marmarabirlik Siyah Zeytin 1400 gr 199 TL
- Doyum Bulgur Çeşitleri 1 kg 24,75 TL
- Pastavilla Makarna Çeşitleri 24,50 TL
- Krema Fiskobirlik 800 gr 95,00 TL
BİM 21 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU
- İkili Katlanır Yataklı Koltuk 9.990 TL
- Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.990 TL
- Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL
BİM 23 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU
- Ultra HD Google Tv 21.900 TL
- 32' HD Ready Tv 4.290 TL
- Realme C63 Cep Telefonu 5.250 TL
- Havit Bluetooth Hoparlör 449 TL
- RKS XS35 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 29.900 TL
- Bellina 2024 Seri 125CC Motosiklet 49.900 TL
- Bisiklet Çantası 349,00 TL
- Bisiklet Kilidi 219,00 TL
- Katlanır Şezlong 1.249,00
- Plaj Sandalyesi 299,00
- Kadın Hasır Kol Çantası 269 TL
- Dijital Baskılı Plaj Çantası 149 TL
- Flamingo Deniz Yatağı 1.699,00TL
- Figürlü Deniz Simidi 159,00
- Erkek Çocuk Deniz Şortu 125 TL
- Kadın-Erkek Kep 79 TL
- Kadın Merserize Şapka 139 TL