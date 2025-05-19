BİM AKTÜEL 20-23 MAYIS 2025 KATALOĞU: Tablet, Televizyon, Şişme Bot ve Daha Fazlası

Salı günü, temel gıda ürünleri, kahvaltılık çeşitler, bakliyatlar ve günlük ihtiyaçlar ön plana çıkarken; Cuma günü itibarıyla teknoloji ve elektronik ürünler öne çıkıyor.

Bu haftanın en dikkat çeken ürünlerinden biri 5 kişilik şişme bot oldu. Sadece 7.990 TL'ye satışa sunulacak olan şişme bot, yaz sezonuna hazırlananlar için ideal bir tercih. Ayrıca, katlanır şezlong 1.249 TL, 55 inç 4K Ultra HD televizyon ise 21.900 TL fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor.



