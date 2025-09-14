Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Süper Lig, İtalya Serie A, Ligue, İngiltere Premier Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. Bugün derbi günü. Fenerbahçe ile Trabzonspor üç puan için kıyasıya mücadele edecek. Arabistan liginde de heyecan dorukta. Al Nassr’ın rakibi ise Al Kholoood. İşte 5 Eylül Cuma bugün oynanacak maçlar.

1 /8 Bugün büyük kapışma günü! Süper Lig’de dev derbi Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak; bu maçta hem prestij hem de üç puan her şey demek. Ayrıca Suudi Arabistan Pro Lig’de Al Nassr, Al Kholood karşısında sahaya çıkacak. Süper Lig, İtalya Serie A, Ligue, İngiltere Premier Lig maçları da bugün nefes kesecek. Futbolseverlerin maçı kaçırmaması için işte detaylar:

2 /8 Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 13:30 Roma - Torino İtalya Serie A S Sport 2 14:30 Elversberg - Dynamo Dresden Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus 14:30 Greuther Fürth - Kaiserslautern Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 15:00 Celta Vigo - Girona İspanya La Liga S Sport Plus 15:00 Kilis Bld. - Kapadokya Spor TFF 3. Lig Bi Kanal 15:30 Shamakhi - Karvan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

3 /8 16:00 Atalanta - Lecce İtalya Serie A S Sport 2 16:00 Pisa - Udinese İtalya Serie A Tivibu Spor 4 16:00 Burnley - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 16:00 Lille - ToulouseFransa Ligue 1 Bein Sports 4 16:00 Iğdırspor - Serik Bld. Trendyol 1. Lig TRT Spor

4 /8 16:00 Bandırmaspor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig tabii Spor 6 16:00 Alanya 1221 - Sökespor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube 16:30 St.Pauli - Augsburg Almanya Bundesliga S Sport Plus 17:00 Kayserispor - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

5 /8 17:00 Kilmarnock - Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus 17:15 Levante - Real Betis İspanya La Liga S Sport 18:00 Neftçi Bakü - Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport 18:15 PSG - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 5 18:15 Strasbourg - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2 18:15 Brest - Paris FC Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

6 /8 18:15 Metz - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect 18:30 Monchengladbach - Werder Bremen Almanya Bundesliga Tivibu Spor 3S Sport Plus 18:30 Manchester City - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 4 19:00 Sassuolo - Lazio İtalya Serie A S Sport 2 19:00 Amedspor - Pendikspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

7 /8 19:00 Gaziantep FK - Kocaelispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 3 19:00 Fenerbahçe - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 19:00 Afyonspor - Uşakspor TFF 3. Lig Sıfır TV 19:30 Osasuna - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport 21:00 Al Nassr - Al Kholood Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus