Futbolseverler için bugün dopdolu bir maç günü olacak. Süper Lig’de heyecan dorukta; Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelirken Fenerbahçe, sahasında Kayserispor’u konuk edecek. Avrupa’da da dev mücadeleler futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. İngiltere Premier Ligi’nde Nottingham Forest, Leeds United karşısına çıkıyor. İtalya Serie A’da Genoa, Fiorentina karşısında üç puan arayacak. Almanya Bundesliga’da Stuttgart - Augsburg maçı nefesleri kesecek. Ayrıca İspanya La Liga, Fransa Ligue 1 ve FiFA U17 Dünya Kupası karşılaşmaları da bugün oynanacak. Günün programını takip eden taraftarlar, “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 9 Kasım Pazar gününün maç takvimi.

2 /9 Bugün hangi maçlar oynanacak? 13:30 Erzurumspor - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 13:30 Adana Demirspor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig tabii Spor 6 14:00 1461 Trabzon - Mersin İY TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube 14:00 Ankara Demir - Kırklarelispor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube 14:15 Utrecht - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus 14:30 Fatih Karagümrük - Konyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2 14:30 Atalanta - Sassuolo İtalya Serie A S Sport 2 15:00 Kapaz - Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

3 /9 15:00 Somaspor - Isparta 32 Spor TFF 2. Lig Sıfır TV 15:00 Gebzespor - Bursaspor TFF 2. Lig As TV BursaBi Kanal 15:30 Braunschweig - Bochum Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok 15:30 Holstein Kiel - Fortuna Düsseldorf Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok 15:30 Magdeburg - Paderborn Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3 15:30 Belçika - Tunus FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 15:30 Fiji - Arjantin FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 16:00 Pendikspor - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor

4 /9 16:00 Athletic Bilbao - Real Oviedo İspanya La Liga S Sport 16:30 Fas - Yeni Kaledonya FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 16:30 Portekiz - Japonya FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 17:00 Kocaelispor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 17:00 Lorient - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect 17:00 Bologna - Napoli İtalya Serie A S Sport 2

5 /9 17:00 Genoa - Fiorentina İtalya Serie A Tivibu Spor 4 17:00 Aston Villa - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports 2 17:00 Brentford - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2 17:00 Crystal Palace - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 17:00 Nottingham Forest - Leeds United İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect 17:30 Freiburg - St.Pauli Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2 17:45 BAE - Senegal FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA

6 /9 17:45 Hırvatistan - Kosta Rika FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 18:00 Dundee United - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus 18:00 Karabağ - Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport 18:15 Rayo Vallecano - Real Madrid İspanya La Liga S Sport 18:45 Bolivya - Katar FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 18:45 İtalya - Güney Afrika FiFA U17 Dünya Kupası Plus FIFA 18:45 AZ Alkmaar - PSV Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 3

7 /9 19:15 Angers - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect 19:15Metz - Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect 19:15 Strasbourg - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2 19:30 Stuttgart - Augsburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 1 19:30 Manchester City - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 20:00 Samsunspor - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2 20:00 Fenerbahçe - Kayserispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

8 /9 20:00 Roma - Udinese İtalya Serie A S Sport 2 20:30 Mallorca - Getafe İspanya La Liga S Sport Plus 20:30 Valencia - Real Betis İspanya La Liga S Sport 21:00 Famalicao - Porto Portekiz Liga NOS Tivibu Spor 4 21:30 Eintracht Frankfurt - Mainz Almanya Bundesliga Tivibu Spor 3 22:00 GA Eagles - Feyenoord Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 1