Bursluluk sınav giriş yerleri öğrencilerin gündeminde... İOKBS sınavı İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencileri tarafından araştırılıyor. Bursluluk sınavına katılacak olan adaylar e-devlet ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. İOKBS giriş belgesi yayınlandı mı? Bursluluk sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2025 İOKBS Bursluluk sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?
"Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde daha önceden belirtildiği gibi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025) 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir."
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav giriş bilgilerinizin bulunduğu belgeyi kayıtlı olduğunuz okuldan alabilirsiniz. Adaylar Bursluluk (İOKBS) sınav giriş belgelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.
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İOKBS SINAV GİRİŞ YERİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?
Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.
MEB'DEN 'İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI' AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS 2025) 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 23 Nisan 2025 tarihinde, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan bir deprem meydana gelmiştir. Yaşanan gelişmeler sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.
Millî Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sınav Uygulama Takvimi’nde daha önceden belirtildiği gibi “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025)”, 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.
İOKBS SINAVI KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Bursluluk (İOKBS) sınavı 27 Nisan Pazar saat 10:00'da başlayacak. Sınava girecek olan öğrencilere 80 soru için 100 dakika süre verilecek. Sınava 10:15'e kadar öğrenci alınmaya devam edecek. Geç kalan öğrenciye ek süre verilmeyecek.
10:00'da başlayacak olan Bursluluk sınavı 11:40'ta sona erecek. Bursluluk sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde meb.gov.tr üzerinden açıklanacak.