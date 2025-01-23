SGK, İstanbul, Ankara ve İzmir’de 20 ay süreyle Çalışan annelere bakıcı desteği veriyor. Yürütülen proje kapsamında üç ilde 15 milyondan fazla destek sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışan anneye çocuk destek ödemesi tutarını açıkladı. Peki bakıcı desteği 2025 ne kadar oldu? Bakıcı desteğinden kimler yararlanacak, başvuru nasıl ve nereden yapılacak? İşte tüm bu soruların cevabına ilişkin haberin detayları.
Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) ile annelerin kayıtlı istihdama katılımını destekliyor, çocuk bakıcılığını sigortalı ve eğitimli bir meslek haline getiriliyor. Peki çalışan anneye çocuk bakıcı destek ödemesi ne kadar oldu? İşte tam zamanlı, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere ve bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere verilecek çocuk bakım destek tutarları.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden kadın istihdamının desteklenmesi projesinin detaylarını duyurdu. Bakan Işıkhan, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)" kapsamında, çalışan annelere bu yıl, 15 milyon liradan fazla destek sağlanacağını kaydetti. Destek, üç ilde uygulanmaya başlanacak.
Bakan Işıkhan, annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini belirterek şu mesajı paylaştı:
"Çalışan Annelerin Her Zaman Yanındayız. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını destekliyor, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ediyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek tutarı sağlanacak."
Çalışan annelere verilecek çocuk bakıcısı desteği ne kadar?
Çalışma Durumu Aylık Destek Tutarı (Avro) - Aylık Destek Tutarı (TL)
- Tam zamanlı çalışan annelere çocuk bakıcısı desteği 510 Avro- 18.926 TL
- Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere çocuk bakıcısı desteği 560 Avro - 20.779 TL
- Yarı zamanlı çalışan annelere çocuk bakıcısı desteği 255 Avro - 9.462 TL
- Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere çocuk bakıcısı desteği 305 Avro - 11.317 TL verilecek.
2025 yılı çocuk bakıcı destek tutarları
Çalışan annelere çocuk bakıcısı desteği hangi illerde var?
Bakan Işıkhan, söz konusu desteğin ayrıntılarını da paylaştı. Buna göre, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 20 ay süreyle yürütülen projenin 2025 yılı için aylık destek tutarları 15 milyon 295 bin 329 lira 60 kuruş olarak açıklandı.
Çocuk bakıcı destek ödemesinden kimler yararlanır?
Projeden yararlanmak isteyen annelerin şu şartları sağlaması gerekiyor:
Ankara, İstanbul veya İzmir illerinden birinde ikamet etmek.
Çocukla aynı evde yaşamak.
Bekar annelerin çocuğun velayetine sahip olması.
En geç kayıt tarihi itibarıyla bir işveren yanında sigortalı çalışıyor olmak.
Tam zamanlı bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak istihdam etmek.
Analık izninde olmamak.
Bakıcı ücretini en az asgari ücret düzeyinde ödemek.
Çalışan anneye çocuk bakıcı destek başvurusu nasıl yapılır?
Başvurular, SGK'nın “sgkegitimlibakici.org” ve “sgk.org.tr” adresleri üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılabiliyor. 0-2 yaş aralığında çocuğu olan ve SSK’lı (4A) çalışan anneler projeye başvurabiliyor.