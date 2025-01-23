Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) ile annelerin kayıtlı istihdama katılımını destekliyor, çocuk bakıcılığını sigortalı ve eğitimli bir meslek haline getiriliyor. Peki çalışan anneye çocuk bakıcı destek ödemesi ne kadar oldu? İşte tam zamanlı, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere ve bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere verilecek çocuk bakım destek tutarları.