CHP Kurultayı ne kadar kaç delege oy kullanacak?

CHP, “Darbeye, kayyuma hayır” sloganıyla 22. Olağanüstü Kurultayı’nı gerçekleştiriyor. Kurultayda 900'den fazla kayıtlı delege oy kullanacak. Kurultaya, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve Muharrem İnce kurultaya katılırken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin kurultaya katılmadı. Peki İstanbul delegesi oy kullanacak mı? Özgür Özel’e karşı aday çıktı mı? CHP Parti Meclisi üyeleri kim olacak? İşte detaylar.

1 /4 CHP 22'nci Olağanüstü Kurultayı, delegelerin çağrısıyla Ankara'da toplandı. CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla CHP'nin İstanbul il yönetiminin ve 2023 yılında yapılan 38’inci Olağan Kurultay’da seçilen kurultay delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırmalarının ardından 662 kurultay delegesinin imzasıyla yapılan başvuru üzerine Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 'Darbeye ve Kayyıma Hayır' sloganıyla saat 10.00'da toplandı.

2 /4 CHP KURULTAYINDA KAÇ DELEGE OY KULLANACAK? Olağanüstü Kurultay’da 900'den fazla kayıtlı delege oy kullanacak. Kurultay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Kurultayda, önce kurultay başkanlık kurulu seçimi yapılacak. Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasının ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri hakkında güven oylaması yapılacak. Ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri için ayrı ayı seçim yapılacak.

3 /4 KURULTAYDA CHP İSTANBUL DELİGESİ OY KULLANACAK MI? Hukuki tartışma oluşturmamak için bugünkü kurultayda, mahkeme kararıyla geçici olarak görevden uzaklaştırılan 196 İstanbul delegesi oy kullanmayacak.