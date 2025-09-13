CTE 3500 PERSONEL ALIMI AÇIKLAMALAR: İKM, hemşire, teknisyen sonuçları ne zaman açıklanacak?

HANGİ KADROLAR İÇİN ALIM YAPILACAK?

Alımlar; İnfaz Koruma Memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli kadrolarında gerçekleştirilecek. İlan edilen her unvan için başvuru yapan adaylar, merkezi sınav puanlarına göre sıralanarak sözlü sınava davet edilecek. Kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağrılacak ve son sıradaki adayla aynı puana sahip olanların tamamı da sınav hakkı kazanacak.