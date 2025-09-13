CTE 3500 PERSONEL ALIMI AÇIKLAMALAR: İKM, hemşire, teknisyen sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak 3 bin 500 personel alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar sonuç duyurularına odaklandı. İnfaz koruma memuru (İKM) başta olmak üzere farklı kadrolara yerleşmek isteyen binlerce kişi, CTE sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Sözlü ve uygulamalı sınavların ne zaman gerçekleştirileceği de gündemdeki yerini koruyor.
3 bin 500 personel alımı için başvuruların alındığı Adalet Bakanlığı’nda gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından yapılacak değerlendirmeler sonrasında infaz koruma memuru (İKM), hemşire, şoför, teknisyen gibi kadrolara yerleştirme yapılacak. Adaylar, sonuçların hangi tarihte ilan edileceğini ve sözlü-uygulamalı sınav takvimini araştırıyor.
CTE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
1-15 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınan başvurular sonrası adaylar sonuçların ne zaman duyurulacağını araştırıyor. Adalet Bakanlığı henüz resmi sonuç açıklaması yapmazken, sınav yerleri ve tarihleri cte.adalet.gov.tr üzerinden ilan edilecek.
HANGİ KADROLAR İÇİN ALIM YAPILACAK?
Alımlar; İnfaz Koruma Memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli kadrolarında gerçekleştirilecek. İlan edilen her unvan için başvuru yapan adaylar, merkezi sınav puanlarına göre sıralanarak sözlü sınava davet edilecek. Kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağrılacak ve son sıradaki adayla aynı puana sahip olanların tamamı da sınav hakkı kazanacak.
SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Sınavlarda adayların;
- Mesleki bilgi düzeyi
- Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi bilgisi
- Genel kültür seviyesi
- Konuyu kavrama ve ifade yeteneği
ölçülecek. Değerlendirmede 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekiyor.