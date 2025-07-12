Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıkladı, hangi müjdeyi verdi? 12 Temmuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın müjdesi ne, açıkladı mı?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda önemli mesajlar verdi. Kızılcahamam’da düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan, “Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir” dedi. Erdoğan, Türkiye’nin artık yeni bir döneme girdiğini vurgulayarak, “Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır” ifadelerini kullandı.
AK Parti’nin Kızılcahamam kampında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Türkiye gözyaşlarıyla dolu sayfayı dün itibarıyla bırakmaya başlamıştır” diyen Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun önünün açıldığını söyledi. Erdoğan’ın mesajları, yeni dönemin başlangıcı olarak yorumlandı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Aziz milletim, MKYK ile diğer merkez kurullarımızın kıymetli üyeleri, değerli milletvekilleri aziz dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantılarımızın 32.'sinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. AK Parti'nin büyümesi için aşkla koşturan tüm dava ve yol arkadaşlarıma selamlarımı yolluyorum.
Türkiye Yüzyılı'nı kutlu bir şafak bilen her kademede fedakarca görev yapan tüm yol ve dava arkadaşlarımı hürmetle selamlıyor, Rabbim muhabbetimizi daim etsin diyorum.
Başdanışmadım Yiğit Bulut kardeşimizi Hakka uğurladık. Ağır bir rahatsızlık geçirdi. Hastanede ziyaret ettiğimde çok çok ağır bir durumdaydı. Kaderin üstünde bir kader var. Temkinli olduğunu gördüm. Mekanı cennet olsun inşallah. Beraberce birer Fatiha okuyalım, görevimizi yerine getirmiş olalım. Aramızdan ayrılanlara yüce Allah'tan rahmet diliyorum.
12 vatan evladını, 12 kahramanı şehit verdik. Yüreğimiz dağlandı. Metan gazına maruz kalarak şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mevla rahmetiyle onları kuşatsın. Mekanları inşallah cennet olsun.
Dün son dönem insanlık tarihinin en utanç verici hadiselerinden biri olan Srebrenitsa soykırımının 30. yıl dönümüydü. Türkiye olarak bir daha benzer acıların yaşanmaması için Bosna Hersek'in ve Boşnak kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.
Tıpkı Boşnak kardeşlerimiz gibi medeni dünyanın gözleri önünde 22 aydır soykırıma uğrayan Gazze halkına da dualarımızı gönderiyor, onurlu mücadelelerinde yanlarında olacağımızı ifade ediyoruz.
Bugün ve yarın düzenleyeceğimiz oturumlarımızda farklı başlıklarda istişareler olacak. Toplantılarımızın ayırt edici özelliği ortak akla vesile olmasıdır.
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