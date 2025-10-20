DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 20 EKİM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde hissedilen sarsıntılar sonrası milyonlarca kişi, “Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?” sorusuna yanıt arıyor. Gün içinde Kütahya, Balıkesir, İstanbul ve Hatay başta olmak üzere çeşitli illerde deprem olduğu bildirildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 20 Ekim Pazartesi günü yaşanan depremlerle ilgili son verileri yayımladı.