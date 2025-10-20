DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 20 EKİM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri, gün boyunca hem Ege Denizi’nde hem de iç bölgelerde hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşların yakın takibine girdi. Kütahya, Balıkesir, Osmaniye ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yer yer titreşimler hissedildi. “20 Ekim Pazartesi deprem mi oldu?” sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel depremler listesini paylaştı. İşte Türkiye genelinde son 24 saatte meydana gelen depremler…
Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde hissedilen sarsıntılar sonrası milyonlarca kişi, “Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?” sorusuna yanıt arıyor. Gün içinde Kütahya, Balıkesir, İstanbul ve Hatay başta olmak üzere çeşitli illerde deprem olduğu bildirildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 20 Ekim Pazartesi günü yaşanan depremlerle ilgili son verileri yayımladı.
BUGÜN DEPREM Mİ OLDU? 20 EKİM PAZARTESİ
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre son olarak Muğla'da deprem meydana geldi. Saat 09:21'de meydana gelen KAVAKCALI-ULA (MUGLA) merkezli deprem 1.2 şiddetinde gerçekleşti.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ- KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM SORGULAMA EKRANI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI 20 EKİM PAZARTESİ
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.