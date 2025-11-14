Kandilli ve AFAD'ın açıkladığı deprem listeleri sıkça takip ediliyor. 'Yakınımdaki, bugünkü en son depremler' şeklinde araştırmalar hız kazanıyor. Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Bugün hangi il ve ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Bugün ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 14 Kasım 2025

1 /4 Bulunduğu bölgede ya da yakın çevresinde deprem olup olmadığını kontrol eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son meydana gelen depremleri görüntüleyebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 14 Kasım 2025 son depremler listesi.

2 /4 AFAD en son depremler listesi

AFAD tarafından açıklanan en son depremler listesine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ

3 /4 AFAD SON DEPREMLER 2025-11-14 09:25:54 39.24028 28.14417 7.03 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 09:16:51 39.18222 28.09083 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 09:16:08 39.13389 28.28861 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 09:07:53 36.72389 36.34917 7.0 ML 1.6 Hassa (Hatay) 2025-11-14 08:53:37 39.15889 28.275 7.16 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 08:43:44 39.20361 28.15639 5.38 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 08:20:11 40.37472 28.60667 7.02 ML 1.3 Marmara Denizi - [02.68 km] Mudanya (Bursa) 2025-11-14 08:16:50 39.18167 28.17583 8.23 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 08:12:35 37.98583 36.26444 5.94 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 2025-11-14 08:04:38 39.20472 28.04417 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 08:00:34 39.11444 28.35611 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 07:54:24 39.19111 27.98611 7.0 ML 2.2 Akhisar (Manisa) 2025-11-14 07:49:20 39.23 28.15694 9.62 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 07:47:58 39.23278 28.15028 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 07:45:35 39.21528 28.14111 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 07:44:26 39.24528 28.1175 6.65 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 07:39:10 36.53361 25.38306 7.0 ML 3.5 Ege Denizi 2025-11-14 07:28:14 39.23222 28.19667 6.35 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 07:25:14 34.74833 32.42667 18.82 ML 2.2 Gazibaf (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 2025-11-14 07:22:42 38.97472 26.38639 13.54 ML 1.5 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [34.57 km] Karaburun (İzmir) 2025-11-14 07:20:39 39.2075 28.21861 10.81 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 07:15:49 39.10944 28.2225 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 07:04:49 39.25028 28.16972 6.33 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 07:02:34 39.17694 28.2675 10.78 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 07:00:47 37.97111 37.67583 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 2025-11-14 06:57:21 39.24667 28.11944 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 06:54:47 39.18472 28.13583 10.59 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 06:53:00 39.15194 28.23389 5.29 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 06:49:23 39.21889 28.16778 6.9 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 06:46:12 39.22472 28.17639 8.31 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 06:41:26 40.22611 28.81694 7.0 ML 1.0 Nilüfer (Bursa) 2025-11-14 06:38:31 39.5725 33.86889 9.01 ML 1.1 Akpınar (Kırşehir) 2025-11-14 06:34:58 39.25333 28.97139 10.52 ML 1.2 Simav (Kütahya) 2025-11-14 06:30:03 39.23194 28.15389 6.68 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 06:23:33 39.25222 28.15389 7.8 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 06:22:29 40.55722 25.58361 11.69 ML 1.8 Ege Denizi - [44.81 km] Gökçeada (Çanakkale) 2025-11-14 06:20:52 39.2575 28.15694 5.33 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 06:09:50 39.26361 28.95778 10.68 ML 1.4 Simav (Kütahya) 2025-11-14 06:08:36 39.24694 28.96917 8.53 ML 1.2 Simav (Kütahya) 2025-11-14 06:06:28 39.19389 28.16861 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 06:00:48 39.20611 28.16806 6.79 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 05:59:24 39.24 28.15722 5.73 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 05:57:17 39.20194 28.16889 7.0 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 05:55:05 39.22944 28.15556 6.49 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 05:44:33 39.21083 28.16917 9.56 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 05:34:57 39.18861 28.17139 7.97 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 05:28:14 39.205 28.17667 6.34 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 05:22:57 39.20444 28.19056 4.58 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 05:14:07 39.20694 28.14917 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-14 05:11:28 38.46639 39.23056 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ) 2025-11-14 05:11:09 39.25389 28.13694 7.22 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)