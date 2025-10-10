Yeni Şafak
DGS EK TERCİH BİTİŞ TARİHİ: DGS ek tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitecek 2025?

11:0010/10/2025, Cuma
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreci 7 Ekim Salı günü itibarıyla başladı. İlk yerleştirmelerde herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar, ek tercih işlemlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuruların başlamasıyla birlikte gözler, ek tercihlerin sona ereceği tarihe ve sonuçların açıklanma gününe çevrildi. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman bitecek, 2025 DGS ek tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

DGS ek tercih maratonu başladı! 7 Ekim Salı günü başlayan başvurularla birlikte, lisans programına yerleşemeyen adaylara ikinci bir fırsat doğdu. ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden yapılan ek tercihler için adaylar son gün uyarılarını yakından takip ediyor. Peki, DGS ek tercihleri için son gün ne zaman, başvuru süresi uzatılacak mı? 2025 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemleri, 7 Ekim Salı günü başladı ve 13 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 7 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek. Ek yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?

Ek yerleştirme için tercih ücreti 130,00 TL’dir.

Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 14 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır.

Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

