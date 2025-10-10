DGS EK TERCİH BİTİŞ TARİHİ: DGS ek tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitecek 2025?

DGS ek tercih maratonu başladı! 7 Ekim Salı günü başlayan başvurularla birlikte, lisans programına yerleşemeyen adaylara ikinci bir fırsat doğdu. ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden yapılan ek tercihler için adaylar son gün uyarılarını yakından takip ediyor. Peki, DGS ek tercihleri için son gün ne zaman, başvuru süresi uzatılacak mı? 2025 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?