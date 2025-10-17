DGS EK TERCİH SONUÇ TARİHİ 2025: DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?

DGS EK TERCİH SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) DGS ek tercih sonuçları için herhangi bir takvim yayınlamadı. DGS ek tercih sonuçlarının en geç Ekim ayı sonuna kadar adaylarla paylaşılması bekleniyor. DGS ek tercih sonucu sorgulama işlemleri sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar mobil uygulama veya ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulama ekranına ulaşabilecek.