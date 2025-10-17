Yeni Şafak
DGS EK TERCİH SONUÇ TARİHİ 2025: DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?

12:5517/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında alınan ek tercih işlemlerinin ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, yerleştirildikleri üniversitelere kayıt sürecine başlayacak.

DGS ek tercih sonuçları açıklaması için heyecan dorukta. 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, “DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak sonuçlarla birlikte kayıt dönemi de başlayacak.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) DGS ek tercih sonuçları için herhangi bir takvim yayınlamadı. DGS ek tercih sonuçlarının en geç Ekim ayı sonuna kadar adaylarla paylaşılması bekleniyor. DGS ek tercih sonucu sorgulama işlemleri sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar mobil uygulama veya ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulama ekranına ulaşabilecek.

T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulama işlemi yapan adaylar kayıt hakkı elde ettikleri üniversiteleri görüntüleyebilecek.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından ise adaylar için kayıt maratonu başlayacak. Kayıtlar hem elektronik hem de üniversitelerin “Öğrenci İşleri” bölümünden gerçekleştirilebilecek. Kayıt takvimi sonuçların ilan edildiği gün ayrıca duyurulacak.

DGS ek tercih ücret ödeme işlemleri 14 Ekim’de sona erdi. DGS ek tercih ücretini (130 TL) yatırmayan adayların tercihleri dikkate alınmayacak.

#DGS
#dgs ek tercih
#DGS ek tercih sonuçları
