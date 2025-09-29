Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) merkezi yerleştirme sonuçlarını 8 Eylül 2025 tarihinde açıkladı. Bu kapsamda, toplam 103.076 adayın tercih yaptığı süreçte 56.634 aday lisans programlarına yerleşti. Kalan 19.089 kontenjan (kayıt sonrası kesinleşecek) için ek yerleştirme yapılacak. Ek tercih hakkı, ilk yerleştirmede hiç yerleşemeyen veya tercih yapmayan adaylara tanınıyor; ancak bir programa yerleşmiş adaylar ek yerleştirmeye katılamayacak. Tercihler, ÖSYM'nin AİS sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle elektronik ortamda gerçekleştirilecek. En fazla 30 tercih yapılabilecek; puan türüne göre (SAY, EA, SÖZ) uygun programlar seçilmeli. Peki DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2025 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?