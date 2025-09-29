Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) ilk tercih döneminde bir programa yerleşemeyen ya da tercih işlemi yapmayan adaylar için ek tercih hakkı tanınacak. ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak duyuru ve kılavuzla birlikte ek yerleştirme süreci başlayacak. Adaylar, yayımlanacak kılavuzda yer alan kontenjanlar ve koşullar doğrultusunda tercihlerini yapabilecek. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2025 DGS yerleştirme sonuçlarına en küçük ve en büyük puanları.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) merkezi yerleştirme sonuçlarını 8 Eylül 2025 tarihinde açıkladı. Bu kapsamda, toplam 103.076 adayın tercih yaptığı süreçte 56.634 aday lisans programlarına yerleşti. Kalan 19.089 kontenjan (kayıt sonrası kesinleşecek) için ek yerleştirme yapılacak. Ek tercih hakkı, ilk yerleştirmede hiç yerleşemeyen veya tercih yapmayan adaylara tanınıyor; ancak bir programa yerleşmiş adaylar ek yerleştirmeye katılamayacak. Tercihler, ÖSYM'nin AİS sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle elektronik ortamda gerçekleştirilecek. En fazla 30 tercih yapılabilecek; puan türüne göre (SAY, EA, SÖZ) uygun programlar seçilmeli. Peki DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2025 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 yılında gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sürecine bakıldığında, adayların tercih işlemleri 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmış; bunu takiben ek tercih dönemi ise 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında uygulanmıştı. Geçmiş yıllara ait bu takvim dikkate alındığında, 2025 yılı DGS ek yerleştirme sürecinin en geç Ekim ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.
Ek yerleştirme döneminde adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kendilerine özel ÖSYM şifreleri ile sisteme giriş yaparak işlemlerini tamamen elektronik ortamda gerçekleştirecek. Ayrıca kılavuzda, tercihlerin hangi tarihler arasında yapılabileceği, başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, yerleşme şansını artırabilecek stratejik noktalar ve tercih sıralamalarına dair örnekler de bulunacak. Böylece adaylar yalnızca kontenjan ve puan bilgilerine değil, aynı zamanda rehberlik niteliğinde yönlendirici bilgilere de erişmiş olacak.