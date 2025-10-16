Yeni Şafak
DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı

16/10/2025, Perşembe
2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, 7-14 Ekim tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM’ye bildirdi. DGS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Dikey Geçiş Sınavı ek tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuç sorgulama ekranına ulaşabilecek. Peki DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı.

2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, 7-14 Ekim tarihleri arasında DGS ek tercih işlemlerini tamamladı. Şimdi gözler, ÖSYM tarafından açıklanacak olan ek yerleştirme sonuçlarında. DGS ek tercih sonuçları açıklandığında adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuç ekranına erişebilecek. Peki, DGS ek yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) DGS ek tercih sonuçları için herhangi bir takvim yayınlamadı. DGS ek tercih sonuçlarının en geç Ekim ayı sonuna kadar adaylarla paylaşılması bekleniyor.

DGS ek tercih sonuçları sorgulaması nasıl yapılacak?

DGS ek tercih sonucu sorgulama işlemleri sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar mobil uygulama veya ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulama ekranına ulaşabilecek.

T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulama işlemi yapan adaylar kayıt hakkı elde ettikleri üniversiteleri görüntüleyebilecek.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından ise adaylar için kayıt maratonu başlayacak. Kayıtlar hem elektronik hem de üniversitelerin “Öğrenci İşleri” bölümünden gerçekleştirilebilecek. Kayıt takvimi sonuçların ilan edildiği gün ayrıca duyurulacak.

DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın

