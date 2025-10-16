2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, 7-14 Ekim tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM’ye bildirdi. DGS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Dikey Geçiş Sınavı ek tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuç sorgulama ekranına ulaşabilecek. Peki DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı.
DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) DGS ek tercih sonuçları için herhangi bir takvim yayınlamadı. DGS ek tercih sonuçlarının en geç Ekim ayı sonuna kadar adaylarla paylaşılması bekleniyor.
DGS ek tercih sonuçları sorgulaması nasıl yapılacak?
DGS ek tercih sonucu sorgulama işlemleri sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar mobil uygulama veya ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulama ekranına ulaşabilecek.
T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulama işlemi yapan adaylar kayıt hakkı elde ettikleri üniversiteleri görüntüleyebilecek.
Sonuçların ilan edilmesinin ardından ise adaylar için kayıt maratonu başlayacak. Kayıtlar hem elektronik hem de üniversitelerin “Öğrenci İşleri” bölümünden gerçekleştirilebilecek. Kayıt takvimi sonuçların ilan edildiği gün ayrıca duyurulacak.