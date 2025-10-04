Yeni Şafak
Diyanet atama kararları Resmi Gazete’ye yayımlandı: Diyanet yeni atamana ve görevden alınanlar lisesi

09:144/10/2025, Cumartesi
Diyanet İşleri Başkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Hüseyin Hazırlar, Hafız Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca ve Hatice Boynukalın Şenkardeşler başkan yardımcısı olarak göreve getirildi. İşte Diyanet'e yeni atanan ve görevden alınanlar lisesi.

Ali Erbaş'ın görev süresinin dolması üzerine yerine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanmıştı. Diyanet’te yeni atamalar gerçekleştirildi.

4 başkan yardımcısı ve 8 genel müdür görevden alındı. Yeni görevlendirmeler yapıldı. İşte Diyanet yeni atamana ve görevden alınanlar lisesi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar doğrultusunda; Hüseyin Hazırlar, Hafız Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca ve Hatice Boynukalın Şenkardeşler başkan yardımcısı olarak göreve getirildi.

Ayrıca Hüseyin Demirhan, Metin Akbaş, Ensari Yentürk, Hamza Bayram, Nafiz Fethi Yalçınkaya, Sinan Kazancı, Halit Güldemir, Mehmet Arslan ve Ertuğrul Coşkun yeni genel müdürler olarak atandı.

