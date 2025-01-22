Soğuk hava nedeniyle ödemelerin yapılmasını bekleyen ihtiyaç sahipleri, gözlerini doğalgaz destek yardımı için gelecek olan açıklamaya çevirmişti. "Doğalgaz yardımı ne kadar, yattı mı" sorusu binlerce ihtiyaç sahibi ailenin de gündeminde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğalgaz yardımıyla ilgili olarak da son dakika açıklamasında bulundu. Peki, doğal gaz ödemeleri yattı mı? Ocak 2025 doğal destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar.