DOĞUM YARDIMI ÖDEME TARİHLERİ NETLEŞTİ Mİ? Doğum yardımı ödeme takvimi...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yeni destek programı kapsamında başlatılan doğum yardımı ödemeleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Nisan ayından bu yana başvuruların alındığı uygulamada, ilk çocuk için 5 bin TL destek verileceği açıklanmıştı. Aile Yılı çerçevesinde yürütülen bu destekle ailelerin ekonomik yükünün hafifletilmesi hedeflenirken, ödemelerin hangi tarihte hesaplara geçeceği konusunda resmi açıklama bekleniyor.