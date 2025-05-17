DOĞUM YARDIMI ÖDEME TARİHLERİ NETLEŞTİ Mİ? Doğum yardımı ödeme takvimi...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025 "Aile Yılı" kapsamında başlattığı doğum yardımı uygulamasıyla birlikte, yeni doğan çocuklar için verilecek destek ödemelerinde geri sayım başladı. 8 Nisan’da e-Devlet üzerinden alınmaya başlanan başvurular sonrasında, annelere ilk çocuk için 5 bin TL tutarında tek seferlik ödeme yapılacak. Aile bütçelerine katkı sağlaması hedeflenen yardımın ne zaman hesaplara yatırılacağı merak edilirken, gözler Bakanlık’tan gelecek ödeme takvimi açıklamasına çevrildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yeni destek programı kapsamında başlatılan doğum yardımı ödemeleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Nisan ayından bu yana başvuruların alındığı uygulamada, ilk çocuk için 5 bin TL destek verileceği açıklanmıştı. Aile Yılı çerçevesinde yürütülen bu destekle ailelerin ekonomik yükünün hafifletilmesi hedeflenirken, ödemelerin hangi tarihte hesaplara geçeceği konusunda resmi açıklama bekleniyor.
DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
“Aile Yılı” sebebiyle yeni hayata geçirilen uygulama ile birlikte annelere çocuk parası veya diğer bir ifadeyle doğum yardımı yapılıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş yaptığı açıklamada doğum yardımı ödemelerinin mayıs ayında hesaplara yatırılacağını duyurdu. Ödeme günlerine ilişkin net bir takvim yayınlanmadı. Doğum yardımı ödemelerinin en geç 19-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında hesaplara aktarılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
2025 ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?
2025 yılı itibarıyla doğum yardımı başvurusu ve güncel destek tutarları hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir:
İlk çocuk için: Tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacaktır.
İkinci çocuk için: 60 ay boyunca (5 yıl) aylık 1500 TL ödeme yapılacaktır.
Üçüncü ve sonraki çocuklar için: 60 ay boyunca aylık 5 bin TL ödeme yapılacaktır.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden alınmaya başlanmıştır.
Başvuru Adımları:
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-Devlet Doğum Yardımı Başvuru Sayfası adresine gidin.
2- Kimlik bilgilerinizle giriş yapın.
3- Gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayın.
Not: Dijital erişimi olmayan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden destek alabilirler.