Doğum yardımı ödemeleri mayıs ayında annelerin hesaplarına yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında genç çiftlere Türk Hava Yolları’nın aynı soyadlı 3-9 kişilik ailelere yüzde 15, TCDD’nin ise yeni evlenenlere yüzde 50, ailelere yüzde 15 indirim uyguladığını söyledi. Bakan Göktaş, beyaz eşya ve ev eşyasında yüzde 40’a varan indirimler için firmalarla protokol imzalanacağını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Aile Yılı" kapsamında başlatılan doğum yardımı programına başvurular hızla artarken, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin mayıs ayında yapılacağını duyurdu. Göktaş, 8 Nisan itibarıyla başlayan başvuru sürecinde şu ana kadar 169 bin 921 başvuru yapıldığını dile getirdi.
AİLE YILI ÇOCUK YARDIM PARASI NE KADAR 2025?
Doğum yardımında ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak.
HANGİ KURUM NE KADAR AİLE İNDİRİMİ YAPIYOR?
Bakan Göktaş ayrıca Aile Yılı kapsamında genç çiftlere sağlanan indirimleri de hatırlattı. Türk Hava Yolları’nın aynı soyadlı 3-9 kişilik ailelere yüzde 15, TCDD’nin ise yeni evlenenlere yüzde 50, ailelere yüzde 15 indirim uyguladığını söyledi.
Beyaz eşya ve ev eşyasında yüzde 40’a varan indirimler için firmalarla protokol imzalanacağını açıklayan Göktaş, özel sektöre işbirliği çağrısı yaptı.
DOĞUM YARDIMI (ÇOCUK PARASI) BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, e-Devlet ve bakanlıkça belirlenen diğer kanallar aracılığıyla yapılacak. Doğum yardımına hak kazanmak için, annenin veya babanın Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de ikamet etmesi gerekiyor.