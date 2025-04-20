AİLE YILI ÇOCUK YARDIM PARASI NE KADAR 2025?

Doğum yardımında ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak.