Aile yılı kapsamında doğum yardımı ödemelerinde son durum merak ediliyor. Başvuruları e devlet üzerinden gerçekleştiren anneler doğum yardımı ödemelerinin ne zaman hesaba geçeceğini sorguluyor. 2025 Doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? E-Devlet üzerinden doğum parası sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2025 Doğum yardımı ödeme sorgulama
E-Devlet üzerinden doğum parası sorgulama işleminin nasıl yapılacağı birçok kişi tarafından en çok araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Devlet tarafından yapılan doğum parası yardımı çocuk sayısına göre değişmektedir. Peki, E-Devlet üzerinden doğum parası sorgulama işlemi nasıl yapılır? İstenen şartlar nelerdir?
Doğum yardımı parası kimlere veriliyor, ne kadar?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i ’Aile Yılı’ olarak duyurmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile yapısını güçlendirmek ve evlenecek çiftlere maddi manevi destek olmak için birçok projeyi hayata geçirdi. Bu projelerden biri de çocuk sahibi olan çiftlere maddi olarak destek olmayı hedefleyen Doğum Destek Sistemi oldu. Bu program ile 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verilecek ve yardım çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edecek.
Doğum parası güncel tutar ne kadar 2025?
1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verilecek.
e-Devlet doğum parası sorgulama işlemi nasıl yapılır?
Şimdi, “e-Devlet doğum parası sorgulama işlemi nasıl yapılır?” sorusu bu yardımı almak isteyen kişiler tarafından sorgulanmakta. Bu işlemi yapmak için “www.turkiye.gov.tr” adresine gidin. Ardından sayfanın sağ üst kısmında yer alan “Sisteme Giriş” butonuna tıklayın ve açılan ekranda belirtilen alanlara T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazarak girişinizi tamamlayın. Ardından “e-Hizmetler” ya da “Arama” kısmından “4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme” hizmetini bulun. Bu işlem Sosyal Güvenlik Kurumu işlemleri arasında yer almaktadır. İşleme tıkladığınızda doğum parası sorgulama sonucunuzu görebilirsiniz. Yine aşağıdaki linke tıklayarak bu sayfaya ulaşabilir, ödemenizin yapılıp yapılmadığını görebilirsiniz.
E-devlet şifresi nasıl alınır?
Öncelikle e-Devlet’e giriş yapabilmek için sistemde yer alan giriş yollarından birini kullanabilirsiniz. Bunlar e-Devlet şifresi ile giriş, mobil imza ile giriş, elektronik imza ile giriş, T.C. Kimlik Kartı ile giriş ve internet bankacılığı ile giriştir. e-Devlet’e giriş için en fazla tercih edilen yöntem e-Devlet şifresi ile giriştir. e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz.
Bu uygulama, sizin yerinize başka bir kişinin şifre alıp adınıza işlem yapmasının önüne geçilmesi için gerekmektedir. e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden, şifreler başvuru sahipleri için özel olarak oluşturulmaktadır. Bu nedenle ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile şifreler verilmektedir.
e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcısıysanız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra “Profilim” alanında bulunan iletişim bilgileri kısmına cep telefonunuzu kaydettiyseniz ya da cep telefonunuzu veya hem cep telefonunuzu hem de e-posta adresinizi e-Devlet Kapısında doğruladıysanız şifre yenileme hizmetinden yararlanarak yeniden şifre temin edebilirsiniz. Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza, yeni T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı kullanıyorsanız, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra da şifre oluşturabilirsiniz.
Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. Şifrenin kaybedilmesi, unutulması vb. durumlarda PTT’den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir. Bu işlem masrafı dışında herhangi bir yıllık ücret ödenmesi söz konusu değildir.
e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan ücretsiz olarak temin edilebilmektedir.
Doğum yardımı başvuru şartları
Başvurular e-Devlet ekranından yapılıyor. Online yapamayanlar ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvurabilecek.
Doğum yardımı için 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocuklar için verilecek.
Yardımdan yararlanabilmek için annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması,
Ailenin Türkiye'de ikamet etmesi gerekiyor.
Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Bakanlıkça belirlenecek zorunlu hallerde başvuru, Türk vatandaşı baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından gerçekleştirilecek.
Doğum yardımı hesaplara ne zaman yatacak?
''Aile Yılı'' sebebiyle hayata geçirilen uygulamalardan biri de doğum yardımı oldu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımlarının mayıs ayında yapılacağını duyurdu. Ödemelerin anneler günü öncesinde bu hafta içinde yapılması bekleniyor.