3 Temmuz'da açıklanacak olan memur maaş zammıyla birlikte, dar gelirli vatandaşlara yönelik sağlanan sosyal yardım ödemelerinde de önemli bir artışa gidilmesi bekleniyor. Bu kapsamda, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı, evde bakım maaşı, engelli aylığı ve 65 yaş maaşının yanı sıra dul ve yetim aylıkları da yeniden hesaplanacak. Peki boşanan dul maaşı ne kadar? SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetim aylıkları % 25, % 50 ve 75 hisse oranına göre ne kadar, kaç TL?
Zamlı dul ve yetim maaşının ne zaman yatacağı, ödemelerini ocak ayında alacak olan hak sahipleri tarafından gündeme geldi. Dul ve yetim maaşları hisse oranına göre %25, %50 ve 75 olarak ödeniyor. Vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda %75, çocuk olması durumunda %50 ödeme yapılıyor. Peki, dul ve yetim aylığı ne kadar olacak, temmuzda dul maaşına zam yapılacak mı? Dul ve yetim aylığı kaç TL oldu? Babadan yetim aylığı ne kadar? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.
3 Temmuz'da yapılacak olan memur maaşı zammı, doğrudan dul ve yetim aylıklarını da etkileyecek. Bu zamla birlikte, hayatını kaybeden sigortalının geride kalan eş ve çocuklarına ödenen dul ve yetim maaşlarında da artış yaşanacak. Zam oranları kesinleştikten sonra, hak sahiplerinin alacağı yeni ödeme miktarları netleşmiş olacak. Bu artışın, özellikle artan yaşam maliyetleri karşısında destek sağlaması bekleniyor. Peki en düşük dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte 2025 güncel en düşük dul ve yetim aylığı.
Dul ve yetimlerin maaşları ne kadar olacak?
Yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisi ile dul ve yetimlerin maaşları, memurların zam oranına paralel artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile onların yakınlarına ise yılın ilk yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Beş aylık enflasyon verileri, bu grubun zam oranını yüzde 15,09 olarak gösteriyor. Haziran enflasyonunun etkisiyle bu oran yüzde 16-17 seviyesine çıkabilir.
SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimin aylıkları ne kadar?
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimin aylıklarına ocakta yüzde 15.75 oranında zam yapılmıştı.
2025 Ocak-Temmuz Zamlı Dul ve Yetim Aylıkları
(Yüzde 25 Hisse Oranına Göre)
Temmuz-Aralık 2024 Maaşı: 3030 TL
Gelen Zam: 476,9 TL
Zamlı Maaş: 3506,9 TL
Ek Ödeme: 140,3 TL
Ocak-Temmuz 2025 Maaşı: 3647,2 TL
Temmuz-Aralık 2024 Maaşı: 3165 TL
Gelen Zam: 498,2 TL
Zamlı Maaş: 3663,2 TL
Ek Ödeme: 146,5 TL
Ocak-Temmuz 2025 Maaşı: 3809,7 TL
Temmuz-Aralık 2024 Maaşı: 3300 TL
Gelen Zam: 519,4 TL
Zamlı Maaş: 3819,4 TL
Ek Ödeme: 152,8 TL
Ocak-Temmuz 2025 Maaşı: 3972,2 TL
Temmuz-Aralık 2024 Maaşı: 3436 TL
Gelen Zam: 540,8 TL
Zamlı Maaş: 3976,8 TL
Ek Ödeme: 159,0 TL
Ocak-Temmuz 2025 Maaşı: 4135,9 TL
Temmuz-Aralık 2024 Maaşı: 3570 TL
Gelen Zam: 561,9 TL
Zamlı Maaş: 4131,9 TL
Ek Ödeme: 165,5 TL
Ocak-Temmuz 2025 Maaşı: 4297,4 TL
Temmuz-Aralık 2024 Maaşı: 3706 TL
Gelen Zam: 583,3 TL
Zamlı Maaş: 4289,3 TL
Ek Ödeme: 171,6 TL
Ocak-Temmuz 2025 Maaşı: 4460,9 TL
Temmuz-Aralık 2024 Maaşı: 3842 TL
Gelen Zam: 604,7 TL
Zamlı Maaş: 4446,7 TL
Ek Ödeme: 177,9 TL
Ocak-Temmuz 2025 Maaşı: 4624,6 TL
Temmuz-Aralık 2024 Maaşı: 3977 TL
Gelen Zam: 626,0 TL
Zamlı Maaş: 4603,0 TL
Ek Ödeme: 184,1 TL
Ocak-Temmuz 2025 Maaşı: 4787,1 TL
Temmuz-Aralık 2024 Maaşı: 4112 TL
Gelen Zam: 647,2 TL
Zamlı Maaş: 4759,2 TL
Ek Ödeme: 190,4 TL
Ocak-Temmuz 2025 Maaşı: 4949,6 TL
Temmuz-Aralık 2024 Maaşı: 4247 TL
Gelen Zam: 668,5 TL
Zamlı Maaş: 4915,5 TL
Ek Ödeme: 196,6 TL
Ocak-Temmuz 2025 Maaşı: 5112,1 TL
Dul maaşı kimler alabilir, başvuru şartları nelerdir?
Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), dul maaşına ilişkin haberlerle ilgili, "Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir. 2008 öncesi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır." açıklaması yapıldı.
Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, SSK'den aylık alan ve vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılığı ve 900 prim günü (borçlanmalarla 1800 gün) varsa, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği belirtildi.
Bağ-Kur ve Emekli Sandığından aylık alan ve vefat eden eşin ise en az 5 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü olduğu takdirde, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği kaydedildi.
Açıklamada, "Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir. 2008 öncesi, SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.
ÖLÜM AYLIĞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,
b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş, olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır. Ayrıca;
a-) 47 nci maddede yazılı sebeplerle kazaya uğramış, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış,
b-) Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş, durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.
ÖLÜM AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?
Ölüm aylığı, ölen sigortalının;
a-) Eşine,
b-) Çocuklarına,
c-) Anne ve babasına, bağlanır.
Hayatını Kaybeden Sigortalının Eşine Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir? Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Sigortalının dul eşine % 50 si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75 i oranında aylık bağlanacaktır.