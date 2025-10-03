Yeni Şafak
Dünyanın güçlü ordu sıralaması yenilendi! En güçlü ordu sıralamasında Türkiye fırtınası

Dünyanın güçlü ordu sıralaması yenilendi! En güçlü ordu sıralamasında Türkiye fırtınası

Küresel askeri güç dengeleri yeniden masaya yatırıldı. ABD merkezli Global Firepower platformu, 2025 yılına ilişkin hazırladığı yeni raporla en güçlü ordular listesini güncelledi. Ordular, sadece asker sayısı ya da silah gücüyle değil; teknolojik altyapılarından lojistik kapasitelerine, ekonomik kaynaklardan coğrafi avantajlara kadar 60’tan fazla kriter ışığında değerlendirildi. Liste, askeri alandaki küresel rekabetin ne denli çok boyutlu hale geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

2025 yılına ait ilk askeri güç analizinde Türkiye dikkat çeken bir başarıya imza attı. Global Firepower verilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri, birçok ülkeyi geride bırakarak küresel sıralamada 3 basamak birden yükseldi. Stratejik konumu, savunma sanayiindeki yerli üretim atılımları ve personel kapasitesiyle öne çıkan Türkiye, listede yerini sağlamlaştırırken askeri caydırıcılığını da artırdı. İşte dünyanın en güçlü orduları sıralamasında Türkiye'nin yeni pozisyonu...

10. İTALYA

9. PAKİSTAN

8. TÜRKİYE

7. JAPONYA

6. İNGİLTERE

5. GÜNEY KORE

4. HİNDİSTAN

3. ÇİN

2. RUSYA

1. AMERİKA

