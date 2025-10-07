Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplumun ihtiyaçlarının ve bilgiye erişim kolaylığının, mevcut zorunlu eğitim sisteminin gözden geçirilmesini zorunlu kıldığını belirtti. Bu çerçevede, eğitim süresine ilişkin alternatif modellerin hazırlandığı ve kararın 2025 yılı bitmeden açıklanacağı ifade edildi. Peki eğitim süresi ne kadar olacak? 12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı? Dünyada zorunlu eğitim süreleri ne kadar kaç yıl? İşte detaylar.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması için hazırlanan raporun tamamlandığını ve bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını duyurdu. Bakan Yusuf Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin değişmesine ilişkin, "Şu anda bir raporumuzu oluşturduk. Bunu Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız" dedi. Bu açıklama sonrası "Eğitim sistemi değişiyor mu? Lise eğitimi kısalıyor mu?' soruları akıllara geldi.
Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin değişip değişmeyeceğine ilişkin de, dünya genelinde eğitim öğretim sürelerinin kısalmaya başladığını bildirdi. Bakan Tekin şunları söyledi: Eğitim süresinde çağdaş gelişmelere ayak uyduracak, Türkiye'deki toplumsal beklentileri karşılamak üzere bir adım atabileceklerini belirten Tekin, "Geçtiğimiz yıl söyledik bunu. 'Kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz' anlamında açıklamalar yaptık ve sürekli de izledik. Şu anda bir raporumuzu oluşturduk.
Bunu Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız. Eğer siyasi anlamda da bu konuda karar verilirse, farklı alternatiflerimiz var. İlk Kabine Toplantısı'nda çok büyük bir ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz. Bu yıl içerisinde karar verilir. Çünkü önümüzdeki yıl zaten eğitim öğretim takvimi ona göre dizayn edilecek demektir ama bunun bir de parlamento boyutu var. Sonuçta hazırlığımızın yasalaşması gerekecek.”
Bakan Yusuf Tekin, katıldığı bir programda ve yaptığı basın açıklamalarında, 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin, özellikle lise kademesinde kısaltılması yönünde toplumda ve akademik çevrelerde güçlü bir talep olduğunu vurguladı. İlk olarak 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında uygulanan 4+4+4 formulü ile uygulanan 12 yıllık zorunlu eğitim için yeni alternatifler konuşuluyor. Gündemde olması beklenen formüller arasında liselerin 4 yıllık mecburi eğitiminin 2 yıl zorunlu, 2 yıl isteğe bağlı (2+2 modeli) ya da 3 yıl zorunlu, 1 yıl isteğe bağlı (3+1 modeli) bir yapıya kavuşturulması fikri yer alıyor.
Eğitim-Bir-Sen tarafından geçtiğimiz temmuz ayında yapılan saha araştırmasına göre; 36 binin üzerinde öğretmen, yönetici, veli ve öğrenci zorunlu eğitim sistemi için 2+2 ve 3+1 sistemlerini uygun buldu. Yani 2 yıl zorunlu 2 yıl isteğe bağlı ya da 3 yıl zorunlu 1 yıl isteğe bağlı olarak uygulanması alternatifler arasında olabilir.
Dünyada zorunlu eğitim süreleri ne kadar kaç yıl?
Dünyada zorunlu eğitim süreleri genellikle 9 ila 10 yıl arasında uygulanıyor. İşte, ülkelerin eğitim süreleri:
İngiltere - 11
İrlanda - 10
Fransa - 10
Almanya - 9/10
Macaristan - 12
İtalya - 10
Hollanda - 13
İspanya - 10
İsveç - 9
İsviçre - 9/11
Avustralya - 9/11
Kanada - 10/12
Japonya - 9
Kore - 9
Yeni Zelanda - 10
Singapur - 10
Güney Afrika - 8
ABD - 10
Belçika - 12
Lüksemburg - 12
Portekiz - 12
Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda) - 12
