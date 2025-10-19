Emniyet Genel Müdürlüğü, mevcut promosyon protokolünün bitmesine günler kala yeni anlaşma takvimini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün personel maaş promosyon ihalesinin 21 Ekim 2025’te gerçekleştirileceğini, ihalenin Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabı ve Polis Radyosundan canlı yayınlanacağını bildirdi. 2022’de Vakıfbank ile imzalanan protokol kapsamında personele 27 bin TL promosyon ödenmişti. Yeni ihale, 2025–2028 dönemini kapsayacak. Peki Emniyet Genel Müdürlüğü promosyonu 2025 ne kadar olacak, ne zaman yatacak? İşte detaylar.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin, maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi “Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabından ve Polis Radyosundan” canlı olarak yayınlanacaktır" dedi. Emniyet Teşkilatı Sendikası (ETS) promosyon ücret talebini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 17 Ekim’de sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadeler yer aldı: Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde saat 14.30’da Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir.
a) İhale, Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabından ve Polis Radyosundan canlı olarak yayınlanacaktır.
b) İhale sonucunda kabul edilecek promosyon tutarının tamamı ilgili banka tarafından yalnızca personelimizin şahsi hesabına yatırılacaktır. Kurumsal ihtiyaçlar, araç ve benzeri harcamalar için kullanılması kesinlikle söz konusu değildir."
EGM maaş promosyonu ne kadar olacak?
Emniyet Teşkilatı Sendikası (ETS) masaya rekor istekle oturuyor Emniyet Teşkilatı Sendikası (ETS), yeni dönem için 270 bin TL peşin promosyon ödemesi istedi. Sendika, 2022’deki 27 bin TL’nin alım gücünü yitirdiğini belirterek “Gerçek değer güncellensin” çağrısı yaptı.
ETS’nin taleplerine göre: Promosyon almak istemeyen personele 600 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi imkânı,
İhale şartnamesine 164 bin 400 TL taban fiyat maddesi eklenmeli. Kulislerde bankaların, Adalet Bakanlığı promosyonundaki 99 bin 500 TL örneğini baz aldığı konuşuluyor.
Bu durum, EGM promosyon ihalesinde rakamların rekor seviyelere çıkacağı beklentisini güçlendiriyor.
Yeni dönemde bankaların şube ağı, ATM yaygınlığı, mobil hizmet kalitesi ve personel avantajları da ihalede puanlama kriteri olacak.
EGM banka promosyonları ne zaman yatacak?
İhale tamamlandıktan sonra protokol hemen imzalanacak. Yeni promosyon ödemelerinin 15 Kasım 2025 civarında, mevcut sözleşme sona erdiği anda peşin olarak hesaplara yatırılması bekleniyor.
EGM promosyonu ne kadar olacak?
350 bin polis için tarihi promosyon anlaşması bekleniyor. 21 Ekim’deki ihalenin ardından 2025–2028 dönemini kapsayacak rekor tutarlı bir banka promosyonu anlaşması yapılması bekleniyor. Tüm teşkilat, en yüksek teklifin açıklanacağı o saate kilitlendi.