EGM promosyon anlaşması için 6 banka teklifte bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) promosyon ihalesinde sonuç belli oldu. En yüksek teklifi veren Türkiye İş Bankası ihalenin kazananı oldu. Türkiye İş Bankası, polis teşkilatına 100 bin TL’lik promosyon ödemesi yapacak. Bakan Yerlikaya, hayırlı olsun mesajı paylaştı. Peki EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelini yakından ilgilendiren banka maaş promosyon anlaşması için süreç sonuçlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu’nda düzenlenen ihaleye Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Bankası ve Denizbank katıldı. EGM promosyon ihalesi teklifleri belli oldu. 3 yıl sürecek anlaşma için bankalar ilk tekliflerini verdi ve canlı yayında açık artırmaya gidildi. Peki EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak? Türkiye İş Bankası EGM promosyon ücreti ne kadar?
EGM promosyonu ihalesini hangi banka kazandı?
İhale sürecinde Vakıfbank 90 bin TL, İş Bankası ise 88 bin 500 TL teklif vermişti. Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla her iki bankadan da tekliflerini yeniden değerlendirmeleri istendi. Vakıfbank teklifini değiştirmezken, İş Bankası promosyon miktarını 100 bin TL’ye yükseltti. Böylece EGM İhale Komisyonu, en yüksek teklifi veren İş Bankası’nı kazanan olarak belirledi.
PROMOSYON ÖDEMELERİ TEK SEFERDE Mİ YATACAK?
EGM’den yapılan açıklamada, promosyon ödemesinin tek seferde ve doğrudan personelin şahsi hesaplarına yatırılacağı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025–2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti.
İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88.500 TL) ’den tekliflerini güncellemeleri istenmiştir.
İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın; Emniyet Genel Müdürümüz ve İhale Komisyonu üyelerini kabulünde, en yüksek teklifi veren iki banka aranarak, tekliflerini yeniden değerlendirmeleri istenmiştir. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90.000 TL'lik teklifinde değişiklik yapmamış, Türkiye İş Bankası A.Ş. ise teklifini 100.000 TL’ye yükseltmiştir.
Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş. ’nin teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur.
İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.