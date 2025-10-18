EGM PROMOSYON İHALE TARİHİ BELLİ OLDU: 2025 EGM promosyonu ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeline uygulanacak maaş promosyon ihalesi için tarih netleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ihalenin ne zaman yapılacağını ve hangi platformlarda yayınlanacağını duyurdu. Peki, EGM maaş promosyon ihalesi hangi tarihte gerçekleşecek ve detaylar neler?

2 /4 EGM PROMOSYON ÖDEMESİ 2025 NE KADAR OLACAK? Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin maaş promosyonu ödemesi için henüz rakam netleşmedi. Promosyon ihalesi 21 Ekim 2025 Salı günü saat 14.30’da düzenlenecek. İhaleye, EGM’nin onayıyla birlikte Emniyet Teşkilatı Sendikası da katılım sağlayabilecek.

3 /4 Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2025 dönemi promosyon için 270.000 TL tutarında peşin ödeme talebinde bulundu. Sendika ayrıca promosyonu tercih etmeyen personellere yönelik 600.000 TL’ye kadar faizsiz kredi seçeneğinin tanınmasını önerdi. İhale şartnamesinde,164.440 TL taban fiyat belirlenmesi yönünde talep de iletildi.