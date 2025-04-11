İMAMOĞLU, BAŞSAVCI GÜRLEK İÇİN NE DEMİŞTİ?





İmamoğlu hakkındaki soruşturma, 20 Ocak günü Yargının Siyasallaşması başlıklı panelde sarf ettiği sözler nedeniyle başlatılmıştı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i eleştirip, kendisine yönelik soruşturmalarda siyasi bir tavır takınıldığını savunmuştu.

İmamoğlu, Başsavcı Gürlek hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bak başsavcı sana söylüyorum. Sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de... Biz var ya senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız.

Bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın, senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın.

Senin zihniyetinin içinden geçen yol ve yöntemleri bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki senin dahi yuvana, çocuklarının geleceğine huzuru temin edelim. Bizim derdimiz bu."

Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklamaları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ve ailesini tehdit iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı.























