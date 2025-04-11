İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdiği iddiasıyla açılan davada hakim karşısına çıkacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu duruşma saati ve yeri belli oldu. Ekrem İmamoğlu 11 Nisan Cuma dava duruşması saat kaçta, nerede olacak? İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan Ekrem İmamoğlu, bugün hakim karşısına çıkacak.
İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdiği iddiasıyla açılan davada savunma yapacak.
EKREM İMAMOĞLU DURUŞMASI SAAT KAÇTA, NEREDE YAPILACAK?
Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması, 11 Nisan 2025 Cuma günü saat 10:00'da Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 No'lu duruşma salonunda başlayacaktır.
İMAMOĞLU, BAŞSAVCI GÜRLEK İÇİN NE DEMİŞTİ?
İmamoğlu hakkındaki soruşturma, 20 Ocak günü Yargının Siyasallaşması başlıklı panelde sarf ettiği sözler nedeniyle başlatılmıştı.
Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i eleştirip, kendisine yönelik soruşturmalarda siyasi bir tavır takınıldığını savunmuştu.
İmamoğlu, Başsavcı Gürlek hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bak başsavcı sana söylüyorum. Sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de... Biz var ya senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız.
Bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın, senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın.
Senin zihniyetinin içinden geçen yol ve yöntemleri bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki senin dahi yuvana, çocuklarının geleceğine huzuru temin edelim. Bizim derdimiz bu."
Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklamaları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ve ailesini tehdit iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı.
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA DAVASI DA BUGÜN
Öte yandan 2023'te İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı inceleme sonucu İmamoğlu’na "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açılmıştı. İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin bu ihale davası da bugün. Büyükçekmece 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren davada İmamoğlu'nun üç yıldan yedi yıla kadar hapisle cezalandırılması ve hakkında siyasi yasak getirilmesi isteniyor.
7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret, tehdit ve terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek suçlamalarıyla 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.