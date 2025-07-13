İstanbul'da yaşayanlar için elektrik kesintileri, günlük hayatı etkileyen önemli bir konu. Özellikle planlı elektrik kesintileri ve arıza kaynaklı kesintiler, vatandaşların "Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusunu akıllara getiriyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), bölgelerindeki kesintileri düzenli olarak duyuruyor. İşte hangi ilçede, mahalle ve sokakta elektrik kesintisi yaşanacak? İşte İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı.
BEDAŞ ve AYEDAŞ, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek elektrik kesintilerini kendi web siteleri üzerinden ve mobil uygulamaları aracılığıyla ilan ediyor. Elektrik kesintilerinin süresi, kesintinin nedenine ve yapılan çalışmanın niteliğine göre değişiklik gösterir. Planlı kesintiler genellikle belirli bir başlangıç ve bitiş saatiyle duyurulur ve bu süre boyunca ekipler kesintiyi en kısa sürede gidermek için çalışmakta. Peki Elektrik Kesintisi Kaç Saat Sürecek ve Ne Zaman Gelecek?
14 Temmuz Pazartesi BEDAŞ hangi ilçe, mahalle ve sokakta elektrik kesintisi yaşanacak?