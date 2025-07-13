BEDAŞ ve AYEDAŞ, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek elektrik kesintilerini kendi web siteleri üzerinden ve mobil uygulamaları aracılığıyla ilan ediyor. Elektrik kesintilerinin süresi, kesintinin nedenine ve yapılan çalışmanın niteliğine göre değişiklik gösterir. Planlı kesintiler genellikle belirli bir başlangıç ve bitiş saatiyle duyurulur ve bu süre boyunca ekipler kesintiyi en kısa sürede gidermek için çalışmakta. Peki Elektrik Kesintisi Kaç Saat Sürecek ve Ne Zaman Gelecek?