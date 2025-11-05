Emekli Kasım ayı promosyonları güncellendi: Kasım ayı 2025 en yüksek promosyon veren bankalar listesi açıklandı mı?

Kasım 2025 itibarıyla bankaların emekli maaşı promosyon kampanyaları yeniden güncellendi. Yeni ayla birlikte emeklilere özel teklifler artarken, bazı bankalar 30 bin TL’ye varan promosyon fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Henüz maaşını taşımayan emekliler, “Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor, şartlar neler?” sorularına yanıt arıyor.
Bankalar arasında promosyon yarışı yeniden kızıştı! 2025 Kasım ayı itibarıyla emeklilere yönelik promosyon kampanyaları güncellendi. 30 bin TL’ye kadar çıkan ödemeler, maaşını taşımayı düşünen emeklilerin ilgisini çekiyor. Peki, hangi banka en yüksek promosyonu veriyor, başvuru şartları neler?
BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI
ING
Şartsız 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon
10.000 TL altı: 6.250 TL
10.000 -15.000 TL: 10.000 TL
15.000 -20.000 TL: 12.500 TL
20.000 TL üzeri: 15.000 TL
Kampanya: 1–30 Kasım 2025
Garanti BBVA
10.000 TL’ye kadar bonus (kart harcaması + avans hesap + sigorta)
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon
25.000 TL’ye kadar toplam ödeme
Kampanya 30 Kasım’a kadar
3 yıl taahhüt + ek ürün şartları var
Akbank
15.000 TL'ye varan temel promosyona ek olarak; otomatik fatura talimatına 5.000 TL, davet kodunuzla gelen emekli yakınları için 5.000 TL ve kredi kartı harcamasına 5.000 TL olmak üzere toplamda 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatı sunuyor.
VakıfBank
10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL
10.000-15.000 TL: 8.000 TL
15.000-20.000 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL (3 yıl için peşin)
Halkbank
12.000 TL’ye kadar promosyon
10.000 -14.999 TL: 8.000 TL
15.000- 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Ölüm aylığı alanlara (10.000 TL altı) 5.000 TL
Ziraat Bankası
SGK emekli maaşını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan almayı taahhüt edenlere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
Maaşı 10.000 TL - 14.999,99 TL arası olanlara: 8.000 TL
Maaşı 15.000 TL - 19.999,99 TL arası olanlara: 10.000 TL
Maaşı 20.000 TL ve üzeri olanlara: 12.000 TL