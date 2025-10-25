EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI: SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

Emekli maaş zammına yönelik araştırmalar sürüyor. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 3 aylık kesinleşen enflasyon farkı yüzde 7,5 oldu. Ekim, Kasım ve Aralık ayı rakamlarının da açıklanmasıyla birlikte 2026 Ocak zammı netleşecek. Yıl sonu enflasyon tahminleri ise emeklilerin alacağı zam oranına dair ilk ipuçlarını veriyor.

2 /5 3 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU? TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarının ardından kesinleşen zam oranı 7,5 olarak açıklandı. Nihai zam oranı ise Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

3 /5 2026 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK? Geride kalan 3 aylık süreçte her ay enflasyonun % 1,5 olarak açıklanması durumunda emeklilerin alacağı zam oranı 12,42 olacak.

4 /5 Aylık % 2 enflasyon açıklanması durumunda SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamında maaş alan emeklilerin zam oranı % 14,08 olacak.