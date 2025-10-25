Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI: SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI: SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

14:3525/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Emekli maaş zammına yönelik araştırmalar sürüyor. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 3 aylık kesinleşen enflasyon farkı yüzde 7,5 oldu. Ekim, Kasım ve Aralık ayı rakamlarının da açıklanmasıyla birlikte 2026 Ocak zammı netleşecek. Yıl sonu enflasyon tahminleri ise emeklilerin alacağı zam oranına dair ilk ipuçlarını veriyor.

Emekli maaş zammı için ilk veriler geldi! Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla 3 aylık fark yüzde 7,5’e ulaştı. Gözler şimdi yılın son üç ayına çevrildi. Aralık enflasyonuyla birlikte kesinleşecek zam oranı, milyonlarca emeklinin gelirini doğrudan etkileyecek. İşte yıl sonu tahminleri…

3 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarının ardından kesinleşen zam oranı 7,5 olarak açıklandı. Nihai zam oranı ise Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

2026 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Geride kalan 3 aylık süreçte her ay enflasyonun % 1,5 olarak açıklanması durumunda emeklilerin alacağı zam oranı 12,42 olacak.

Aylık % 2 enflasyon açıklanması durumunda SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamında maaş alan emeklilerin zam oranı % 14,08 olacak.

Yüzde 2,5'lik bir enflasyon açıklanması durumunda SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) emeklilerinin zam oranı 15,77 olacak.

#emekli
#Emekli maaş zammı
#en düşük emekli maaşı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI: SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?