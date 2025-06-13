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Emekli temmuz maaş zammı son dakika: SSK Bağ-Kur Emekli Sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli temmuz maaş zammı son dakika: SSK Bağ-Kur Emekli Sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

09:5513/06/2025, Friday
G: 13/06/2025, Friday
Yeni Şafak
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Temmuz ayında emeklilere yapılacak maaş artışı için süreç hızlandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 5 aylık enflasyon verileri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin zammını büyük ölçüde şekillendirdi. Ocak-Mayıs döneminde enflasyon yüzde 15.1 olarak gerçekleşirken, gözler şimdi Haziran ayı enflasyon rakamlarında. Peki, Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaşları hangi oranda artacak?

Emekli maaş zammı için kritik viraj geçildi. Ocak’tan Mayıs’a kadar olan dönemde enflasyon yüzde 15.1 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisinin maaşlarına, Haziran ayı verisiyle birlikte netleşecek enflasyon oranı doğrultusunda zam yapılacak. Temmuz zammına ilişkin ilk hesaplamalar gelirken, “En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?” sorusu da gündemdeki yerini koruyor.

EMEKLİ MAAŞLARI 2025 TEMMUZ’DA NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyon verisi belli oldu. SSK, Bağ-kur emeklileri, Haziran ayı verilerini beklemeye başladı. Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart ayında 2,46 olurken Nisan’da yüzde 3 ve Mayıs ayında 1,53 artış gösterdi.

5 aylık verilere göre emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 15.09’a ulaştı. Beklentilere göre Haziran ayında enflasyonun yüzde 2 seviyelerinde olması ön görülüyor.

Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda emeklilerin alacağı zam oranı 17.09’a ulaşacak. Bu durumda 14 bin 469 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşı 2 bin 472 lira artacak ve 16 bin 941 lira olacak.

Haziran ayında enflasyonun yüzde 1.5 seviyesinde olması durumunda ise toplam enflasyon yüzde 16,59 olacak. Bu durumda ise en düşük emekli maaşı 2.400 lira artacak ve 16.869 TL olacak.

Ortalama olarak mevcut maaşı 16 bin lira olan emekli Mayıs ayının enflasyonu yüzde 2 açıklanması durumunda 2.734 TL zam alacak ve yeni maaşı 18.784 TL’ye ulaşacak.

Emekli aylığı 18 bin lira olarak ödenen bir emekli benzer şekilde enflasyonun Haziran ayında yüzde 2 açıklanması durumunda 3 bin 76 lira zam alacak ve maaşı 21 bin 76 lira olacak. 20 bin lira alan emeklinin aylığına ise 3.418 lira artış gelecek ve 23 bin 418 liraya yükselecek.

ÖNEMLİ: Yukarıda yapılan hesaplamalar Haziran ayı enflasyon beklentisine göre yapılmıştır. Kesin zam oranları 3 Temmuz’da ilan edilecek enflasyon rakamlarıyla birlikte belli olacak.

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