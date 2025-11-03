EMEKLİ ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI: Ocak SSK, Bağ-Kur Emekli Maaşı Zam oranı ile hesaplamalar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 2,55, yıllık enflasyon ise yüzde 32,87 oldu. Verilerin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı da netleşti. Artık gözler, 2026 Ocak ayında uygulanacak emekli maaşı zammına çevrildi.
Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli maaş zammında tablo netleşmeye başladı. TÜİK verilerine göre aylık enflasyon yüzde 2,55, yıllık artış yüzde 32,87 olarak kaydedildi. Bu verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı belli olurken, 2026 Ocak zammına ilişkin güçlü tahminler de şekillenmeye başladı.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,55 olarak açıklandı. Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında ise 3,23 olarak açıklanmıştı. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı yüzde 5,00 oldu.
SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri toplam enflasyona göre maaş zammı alıyor. Ekim ayı verisiyle birlikte 4 aylık toplam enflasyon yüzde 10,25 oldu. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 10,25 zammı hak etmiş oldu. Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için kasım ve aralık ayında açıklanacak olan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.
2026'DA MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.
Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak.
Ekim sonu itibarıyla toplam enflasyon yüzde 10,25'i aşmış durumda.
Memur zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,00 olarak oluştu. Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 5,00 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 16,56 kümülatif zam meydana gelecek.
NET RAKAM ARALIK AYINDA BELLİ OLACAK
Net rakam kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak. Memur ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkına ek olarak yüzde 11 de toplu sözleşme zammı alacak.