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Emeklilik sistemi, prim gün sayısı ve yaşta yeni düzenleme! Kademeli emeklilik çıkacak mı, şartları belli oldu mu? 2000 yılı sonrasına erken emeklilik gelecek mi?

Emeklilik sistemi, prim gün sayısı ve yaşta yeni düzenleme! Kademeli emeklilik çıkacak mı, şartları belli oldu mu? 2000 yılı sonrasına erken emeklilik gelecek mi?

Tuğba Güner
10:432/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kademeli emeklilik konusu binlerce EYT vurmayan kişinin gündeminde... Kademeli (erken) emeklilik son durum gelişmeleri, 2000 yılı sonrası sigortalı olarak çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Uzun bir süredir kamuoyunun odaklandığı konulardan olan kademeli emeklilik ile ilgili somut çalışma geçtiğimiz aylarda yapılmıştı.Kademeli emeklilik çıkacak mı, şartları belli oldu mu? 2000 yılı sonrasına erken emeklilik gelecek mi? Emeklilik yaşı ve prim gün sayısı değişecek mi? Kademeli emeklilik son durum...

Kısa süre ile EYT'yi kaçıranlar bu haktan yararlanmak isterken gelişmeler sıkı şekilde takip ediliyor. Son durumu merak edenlerin yönelttiği soru "Kademeli emeklilik gelecek mi" şeklinde... İşte ayrıntılar...

Kademeli emeklilikte son durum nedir?


Kademeli emeklilik konusunda yeni bir gelişme yok. En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz" diyerek, mevcut prim-gün ve yaş koşularının süreceğini bir kez daha vurgulamıştı.

Emeklilikte kademeli geçiş sürecine ilişkin yeni yaş ve prim şartlarıyla ilgili muhtemel düzenlemeler gündemde yer alıyor. 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için geçerli olması beklenen sistemde, kadınlar ve erkekler için emeklilik yaşı ile prim gün sayısı sigorta giriş yılına göre artan şekilde belirleniyor.



Kademeli emeklilik için gereken şartlar


Uzman değerlendirmelerine göre, 1999 sonrası işe giren kadınların 43 ile 48 yaş arasında, erkeklerin ise 45 ile 50 yaş arasında emekli olabileceği; buna karşılık prim gün şartının 6.250 ile 6.850 gün arasında değişeceği tahmin ediliyor. Her yıl sigorta başlangıcı ötelendikçe, hem yaş hem de prim gün şartının kademeli olarak yükselmesi bekleniyor.


Ancak bu şartların henüz yasal zemine oturmadığı, düzenlemelerin netleşmediği ve uygulamanın resmi açıklamalarla birlikte şekilleneceği vurgulanıyor. Bu nedenle emeklilik planlaması yapanların ilerleyen süreçte gelecek duyuruları dikkatle takip etmesi gerekiyor.



EMEKLİLİK SİSTEMİ, YAŞ VE PRİM GÜN SAYISI DEĞİŞECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

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