EMEKLİNİN PROMOSYON TABLOSU YENİLENDİ: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?

Ekim ayında emekli promosyon yarışında bankalar arasındaki rekabet yeniden kızıştı. Kamu ve özel bankalar, maaşını taşıyan emeklilere 32 bin TL’ye varan promosyon fırsatları sunuyor. Peki, 2025 Ekim itibarıyla en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?
Ekim ayına girilmesiyle birlikte bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını güncelledi. Maaşını taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında nakit destek sağlayan bankalar, ek avantajlarla dikkat çekiyor. Promosyon tutarları 32 bin TL’ye kadar yükselirken, hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığı merak ediliyor.
EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI EKİM 2025
Yapıkredi - 31 Ekim 2025 tarihine kadar
0 - 9.999 TL / 15.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL / 21.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL / 25.500 TL
20.000 TL ve üzeri / 30.000 TL
Kuveyt Türk - 31 Ekim 2025 tarihine kadar
10.000 TL'ye kadar / 13.500 TL
10.000 TL - 15.000 TL / 19.500 TL
15.000 TL - 20.000 TL / 23.500 TL
20.000 TL ve üzeri / 27.500 TL
İş Bankası - 31 Ekim 2025'e kadar
0 - 9.999 TL / 15.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL / 19.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL / 21.500 TL
20.000 TL ve üzeri / 24.000 TL
Albaraka - 31 Aralık 2025'e kadar
0 - 9.999 TL / 17.400 TL
10.000 TL - 14.999 TL / 23.650 TL
15.000 TL - 19.999 TL / 27.800 TL
20.000 TL ve üzeri / 32.000 TL
Türkiye Finans - 31 Ekim 2025 tarihine kadar
0 - 9.999 TL / 15.500 TL
10.000 TL - 14.999 TL / 21.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL / 24.500 TL
20.000 TL ve üzeri / 29.500 TL
Garanti - 31 Ekim 2025 tarihine kadar
10.000 TL'ye kadar / 6.250 TL
10.000 TL - 15.000 TL / 10.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL / 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri / 15.000 TL
Vakıfbank
10.000 TL'ye kadar / 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL / 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL / 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri / 12.000 TL
QNB
0 - 9.999 TL / 11.650 TL
10.000 TL - 14.999 TL / 15.400 TL
15.000 TL - 19.999 TL / 17.900 TL
20.000 TL ve üzeri / 20.400 TL
İNG - 31 Ekim 2025 tarihine kadar
0 - 9.999 TL / 19.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL / 23.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL / 25.500 TL
20.000 TL ve üzeri / 28.000 TL
Denizbank - 31 Ekim 2025 tarihine kadar
0 - 9.999 TL / 17.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL / 21.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL / 24.000 TL
20.000 TL ve üzeri / 27.000 TL
Halkbank
9.999 ve altı / 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL / 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL / 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri / 12.000 TL
Akbank - 31 Ekim 2025 tarihine kadar
0 - 9.999 TL / 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL / 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL / 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri / 15.000 TL
Ziraat Bankası
Emekli maaşını 3 yıl için Ziraat Bankası'na taşıyan hhak sahiplerine 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.
Not: Belirtilen promosyon tutarları toplam miktarlardır. İçerisinde bankaların ek ödemeleri de yer alıyor.