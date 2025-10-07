Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
EMEKLİNİN PROMOSYON TABLOSU YENİLENDİ: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?

EMEKLİNİN PROMOSYON TABLOSU YENİLENDİ: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?

10:257/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ekim ayında emekli promosyon yarışında bankalar arasındaki rekabet yeniden kızıştı. Kamu ve özel bankalar, maaşını taşıyan emeklilere 32 bin TL’ye varan promosyon fırsatları sunuyor. Peki, 2025 Ekim itibarıyla en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

Ekim ayına girilmesiyle birlikte bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını güncelledi. Maaşını taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında nakit destek sağlayan bankalar, ek avantajlarla dikkat çekiyor. Promosyon tutarları 32 bin TL’ye kadar yükselirken, hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığı merak ediliyor.

EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI EKİM 2025

Yapıkredi - 31 Ekim 2025 tarihine kadar

0 - 9.999 TL / 15.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL / 21.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL / 25.500 TL

20.000 TL ve üzeri / 30.000 TL

Kuveyt Türk - 31 Ekim 2025 tarihine kadar

10.000 TL'ye kadar / 13.500 TL

10.000 TL - 15.000 TL / 19.500 TL

15.000 TL - 20.000 TL / 23.500 TL

20.000 TL ve üzeri / 27.500 TL

İş Bankası - 31 Ekim 2025'e kadar

0 - 9.999 TL / 15.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL / 19.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL / 21.500 TL

20.000 TL ve üzeri / 24.000 TL

Albaraka - 31 Aralık 2025'e kadar

0 - 9.999 TL / 17.400 TL

10.000 TL - 14.999 TL / 23.650 TL

15.000 TL - 19.999 TL / 27.800 TL

20.000 TL ve üzeri / 32.000 TL

Türkiye Finans - 31 Ekim 2025 tarihine kadar

0 - 9.999 TL / 15.500 TL

10.000 TL - 14.999 TL / 21.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL / 24.500 TL

20.000 TL ve üzeri / 29.500 TL

Garanti - 31 Ekim 2025 tarihine kadar

10.000 TL'ye kadar / 6.250 TL

10.000 TL - 15.000 TL / 10.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL / 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri / 15.000 TL

Vakıfbank

10.000 TL'ye kadar / 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL / 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL / 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri / 12.000 TL

QNB

0 - 9.999 TL / 11.650 TL

10.000 TL - 14.999 TL / 15.400 TL

15.000 TL - 19.999 TL / 17.900 TL

20.000 TL ve üzeri / 20.400 TL

İNG - 31 Ekim 2025 tarihine kadar

0 - 9.999 TL / 19.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL / 23.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL / 25.500 TL

20.000 TL ve üzeri / 28.000 TL

Denizbank - 31 Ekim 2025 tarihine kadar

0 - 9.999 TL / 17.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL / 21.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL / 24.000 TL

20.000 TL ve üzeri / 27.000 TL

Halkbank

9.999 ve altı / 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL / 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL / 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri / 12.000 TL

Akbank - 31 Ekim 2025 tarihine kadar

0 - 9.999 TL / 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL / 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL / 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri / 15.000 TL

Ziraat Bankası

Emekli maaşını 3 yıl için Ziraat Bankası'na taşıyan hhak sahiplerine 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

Not: Belirtilen promosyon tutarları toplam miktarlardır. İçerisinde bankaların ek ödemeleri de yer alıyor.

#emekli
#emekli promosyon
#En yüksek promosyon veren bankalar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı? HMGS sonuç sorgulama ekranı