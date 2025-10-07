EMEKLİNİN PROMOSYON TABLOSU YENİLENDİ: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?

Ekim ayına girilmesiyle birlikte bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını güncelledi. Maaşını taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında nakit destek sağlayan bankalar, ek avantajlarla dikkat çekiyor. Promosyon tutarları 32 bin TL’ye kadar yükselirken, hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığı merak ediliyor.