EMEKLİ PROMOSYON ÖDEME MİKTARLARI 2025: Emeklinin yüzünü güldürecek! 32 bin lira ödeme alacaklar...

17:0125/10/2025, Cumartesi
Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı emekliler için bankaların promosyon yarışı Ekim ayında hız kazandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine sunulan üç yıllık maaş taahhüdü karşılığındaki ödemeler, 2025 yılı itibarıyla rekor seviyelere ulaştı. Kamu ve özel bankalar, cazip tekliflerle milyonlarca emekliyi kendine çekmeye çalışıyor.

Milyonlarca emeklinin gözü bankalardan gelecek yeni promosyon açıklamalarında. SGK’ya bağlı SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için 2025 Ekim ayında promosyon yarışında büyük hareketlilik yaşanıyor. Üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında verilen ödemeler, bankadan bankaya değişiyor.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

QNB FİNANSBANK

Banka internet sitesinde "15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü" ifadelerini kullanıyor.

Emekli maaşını 31 Temmuz 2025’e kadar QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca Bankamızdan alın ve aşağıdaki fırsatlardan yararlanın!

İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre SGK promosyonu dahil 15.000 TL’ye varan nakit promosyon, hesapta verilecek 2 yeni otomatik fatura talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ve QNB Emekli Kredi Kartından yapılacak eczane ve market harcamalarına aylık maksimum 100’er TL den toplamda yıllık 2.400 TL iade olmak üzere toplamda 20.400 TL’ye varan emeklilik ödülü!

ZİRAAT BANKASI

İki bankanın da yaptığı açıklamaya göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmakta.

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.

HALKBANK

Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.

AKBANK

Akbank "​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SGK emekli maaşını taşıyana 17.500TL’ye varan ödül fırsatı. 15.000TL’ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para​" açıklaması ile emeklilere 17.500 TL'ye varan promosyon vadediyor.

ING EMEKLİ PROMOSYONU

Banka emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, ek promosyonlarla birlikte 25.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYONU

Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.

YAPI KREDİ

15 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.

