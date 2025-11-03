EMEKLİYE 4 AYLIK ENFLASYON FARKI! 4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Enflasyon farkına göre 2026 memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Beklenen gün geldi, emekli maaşı zammını etkileyecek dördüncü enflasyon verisi açıklandı. Gözler şimdi yıl sonu rakamlarında. Anket sonuçları, TÜFE artışının yüzde 12,94 ila 13,13 arasında olabileceğine işaret ediyor. Bu oranlar, 2026 Ocak zam oranını şekillendirecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren Ekim ayı enflasyon verisi açıklandı. TÜİK tarafından duyurulan rakam, yıl sonu zammı için belirleyici olacak altı aylık verilerin dördüncüsünü oluşturuyor. Anketlere göre yıl sonu TÜFE artışının yüzde 12,94 - 13,13 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Ocak ayında yüzde kaç zam alacağını araştıran memur ve emekli araştırmalara başladı. Ocak ayında kesin olarak ne kadar zam alacağını öğrenecek olan milyonlarca çalışan ve emekli 4 aylık enflasyon farkını merak ediyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?
3 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 7,51 zam alırken; memur ve memur emeklisi yüzde 13,65 zammı haketmişti. Memur ve memur emeklisi enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zammı da alacak. Bununla berabar 1000 TL'lik maaş ilavesi de yapılacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?
4 aylık enflasyon farkı ise TÜİK'in Ekim enflasyonunu açıklaması ile belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 10,25 zammı hakederken; memur ve memur emeklisi için yüzde 16,55 olarak gerçekleşti.
2026'DA MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.
Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak.
Ekim ayı enflasyonunun aylık bazda 2,69 olarak açıklamasıyla birlikte toplam enflasyon yüzde 10,40'ı aşacak.
Memur zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,14 olarak oluşacak. Memur ve emeklileri bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 5,14 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 16,71 zammı şimdiden hak etmiş olacak.