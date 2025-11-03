EMEKLİYE 4 AYLIK ENFLASYON FARKI! 4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Enflasyon farkına göre 2026 memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

4 aylık enflasyon farkı ise TÜİK'in Ekim enflasyonunu açıklaması ile belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 10,25 zammı hakederken; memur ve memur emeklisi için yüzde 16,55 olarak gerçekleşti.