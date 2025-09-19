Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı devreye alındı. Katılımcıların bir araya gelerek oluşturdukları bu sistemde, Emlak Katılım güvencesi altında bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf yapılır. Belirlenen birikim süresinin ardından kalan finansman kısmı faizsiz olarak karşılanır. Böylece ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olmak mümkün hale gelir. Ödemeler, alınacak tutar üzerinden belirlenen taksitlerle yapılır. Konut ve çatılı iş yeri sözleşmeleri için finansman süresi en fazla 120 ay, taşıt sözleşmeleri için ise 60 ay ile sınırlıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bu sürenin toplam sözleşme süresi değil, yalnızca finansman süresi olduğudur. Peki, Emlak Katılım tasarruf finansman sisteminde organizasyon ücreti var mı, katılım bedeli ne kadar?

1 /5 Katılımcıların bir araya gelerek Emlak Katılım güvencesi altında bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağladıkları; belirli bir birikimin ardından kalan finansmanın faizsiz karşılandığı bu sistemde ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olunur. Tutarı belirlenen ev, araç ve çatılı iş yeri alımı için anapara üzerinden taksitlerle ödeme imkanı sunulur. Konut ve çatılı iş yeri sözleşmeleri için 120 ay, taşıt sözleşmeleri için 60 ay kuralı vardır. Bu kural toplam sözleşme süresi için değil sadece finansman süresi içindir.

2 /5 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Tasarruf Finansman'ın 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almayı sağlayacak sistemiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

3 /5 Emlak Katılım tasarruf finansman organizasyon ücreti ne kadar var mı? Finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit miktarı belirlenir. Katılımcılar sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödeyerek dahil olur. Katılımcılar, teslimat tarihi geldiğinde kredi çekmeden, faiz ödemeden ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olur. organizasyon ücreti katılım bedelinin ne kadar olduğu Emlak Katılım tasarruf finansman şubelerinden öğrenilebilmekte.