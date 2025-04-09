Forbes'un 39'uncu kez yayımladığı Milyarderler Listesi'nde yer alan kişi sayısı bu yıl ilk kez 3 bini aşarken, ABD iş insanı Elon Musk, 342 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olarak listenin başında yer aldı. Forbes'un bu yıl 39'uncu kez yayımladığı Milyarderler Listesi, milyarderler kulübünün nüfusunun arttığını gösterdi. Bu yıl en fazla milyardere sahip ülke 870 milyarderle ABD oldu. Çin ise 823 milyarderle ikinci, Hindistan ise 284 milyarderle üçüncü sırada yer aldı. Türkiye, listenin 19. sırasında kendine yer buldu. İşte en çok milyarderin olduğu ülkeler listesi.