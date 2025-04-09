Forbes, 2025 yılına ait Milyarderler Listesi’ni yayımladı. ABD, 902 milyarderle bu yıl da en fazla milyardere sahip ülke olarak listeyi lider bir şekilde tamamladı. Çin ise 516 milyarderle ikinci, Hindistan ise 205 milyarderle üçüncü sırada yer aldı. Türkiye, listenin 19. sırasında kendine yer buldu. Peki Türkiye’de ne kadar kaç milyarder var? İşte en çok milyarderin olduğu ülkeler listesi.
Forbes'un 39'uncu kez yayımladığı Milyarderler Listesi'nde yer alan kişi sayısı bu yıl ilk kez 3 bini aşarken, ABD iş insanı Elon Musk, 342 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olarak listenin başında yer aldı. Forbes'un bu yıl 39'uncu kez yayımladığı Milyarderler Listesi, milyarderler kulübünün nüfusunun arttığını gösterdi. Bu yıl en fazla milyardere sahip ülke 870 milyarderle ABD oldu. Çin ise 823 milyarderle ikinci, Hindistan ise 284 milyarderle üçüncü sırada yer aldı. Türkiye, listenin 19. sırasında kendine yer buldu. İşte en çok milyarderin olduğu ülkeler listesi.
ABD milyarder sayısı 902
Çin milyarder sayısı 516
Hindistan milyarder sayısı 205
Almanya milyarder sayısı 171
Rusya milyarder sayısı 140
Kanada milyarder sayısı 76
İtalya milyarder sayısı 74
Hong Kong milyarder sayısı 66
Brezilya milyarder sayısı 56
İngiltere milyarder sayısı 55
Türkiye milyarder sayısı 31
Sayısı 406'ya ulaşan kadınlar milyarderler, listenin yüzde 13,4'ünü oluşturdu. Dünyanın en zengin kadını 101 milyar dolarlık servetiyle ABD'li perakende devlerinden Walmart'ın varisi Alice Walton oldu.
Forbes'un Milyarderler Listesi'nde Türkiye’den kimler yer aldı?
Forbes'un Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den 31 isim yer aldı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5,5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengini ve listede 639'uncu sırada gösterildi.
Ülker'i, 4,3 milyar dolarlık servetiyle Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, 3,2 milyar dolarlık servetiyle Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, 3,1 milyar dolarlık servetiyle Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel ve 3,1 milyar dolarlık servetiyle Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak izledi. Türkiye'den listede yer alan milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 65,05 milyar dolar olarak hesaplandı.
Ayrıca listede, servetini yurt dışındaki şirketler aracılığıyla edinen 4 Türk de dikkati çekti. Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech'in Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD merkezli havacılık şirketi Sierra Nevada Corporation'ın Başkanı Eren Özmen ve Üst Yöneticisi Fatih Özmen ile ABD'li yoğurt markası Chobani'nin Kurucusu ve Üst Yöneticisi Hamdi Ulukaya milyarderler listesinde yer alan Türk isimlerden oldu. Böylece Forbes'un Milyarderler Listesi'nde 35 Türk yer aldı.