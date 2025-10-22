En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2026? 4A, 4B, 4C emekli maaşları tahmini zam oranları hesaplama

Milyonlarca emeklinin beklediği 2026 Ocak emekli maaşı zammı için kritik veriler gelmeye başladı. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon verileri doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden %7,5 oranında zamma hak kazandı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini doğrultusunda, emekli maaşlarına yapılacak toplam zam oranının %7,14 ila %10,56 arasında değişmesi bekleniyor. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkına ek olarak %11 toplu sözleşme zammı ve 1.000 TL taban maaş artışı alacak. En düşük emekli maaşı ise 16.881 TL'den 19.000 TL bandına yükselebilir. Kök maaşlara göre yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte, 2026’da emekli maaşları ne kadar olacak sorusunun yanıtı bu haberimizde...
2026 yılına yaklaşırken, milyonlarca emeklinin gündeminde tek bir soru var: Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç aylık enflasyon farkı %7,5 olarak netleşti. Gözler şimdi yılın son üç ayındaki enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda.
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine göre, zam oranının %7 ila %11 arasında olması bekleniyor. Peki, bu oranlar maaşlara nasıl yansıyacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklilerini hangi ek artışlar bekliyor? İşte 2026 Ocak emekli zammı hesaplama tablosu ve tüm detaylar...
2026 Emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, 2026 Ocak ayında yapılacak emekli maaşı zammında. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon verileri sonrası zam oranlarının ilk kısmı netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden %7,5’lik enflasyon farkı oluştu.
Ancak nihai zam oranı, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte kesinleşecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 24 ila 29 aralığında seyrediyor. Bu kapsamda, 2026 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %7,14 ile %10,56 arasında zam yapılması bekleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı tahmini
Son altı aylık enflasyon tahmini baz alınarak, 2026 Ocak ayında uygulanabilecek zam oranları şu şekildedir:
Yüzde 24 enflasyon tahmini: %7,14 zam
Yüzde 27 enflasyon tahmini: %9,31 zam
Yüzde 29 enflasyon tahmini: %10,56 zam
Bu oranlar doğrudan maaşlara yansıyacak ve kök aylık üzerinden hesaplanacak.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 16.881 TL olarak uygulanıyor. Ancak kök maaşı bu rakamın altında olan yaklaşık 4 milyon emekli, yapılan zamlardan tam anlamıyla faydalanamıyor.
Eğer hükümet, mevcut taban maaş politikasını sürdürürse ve yıl sonu enflasyon beklentileri gerçekleşirse, 2026 yılında en düşük emekli maaşı 19.000 TL’ye kadar çıkabilir.
Memur ve memur emeklisi zam oranı nasıl hesaplanacak?
Memur ve memur emeklileri için farklı bir hesaplama yöntemi uygulanıyor. 2026 yılı için toplu sözleşme ile belirlenen zam oranları şu şekilde:
2026 1. Yarıyıl: %11 zam + 1.000 TL taban aylık artışı
2026 2. Yarıyıl: %7 zam
Eylül ayı itibarıyla memurlar için %2,38'lik bir enflasyon farkı oluşmuş durumda. Bu orana %11’lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde, 2026 Ocak zammı toplamda %13,64 seviyesine ulaşıyor. Yıl sonu enflasyonuna göre bu oran %16 ila %17,79 arasında şekillenebilir.
Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak?
2026 yılı için emekli ve memur maaş zammı oranları, 3 Ocak 2026 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisi ile birlikte kesinleşecek. Ocak ayının ilk haftasında, maaşlara yansıyacak oran ve yeni ödeme takvimi kamuoyu ile paylaşılacak.