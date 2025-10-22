En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2026? 4A, 4B, 4C emekli maaşları tahmini zam oranları hesaplama

2026 yılına yaklaşırken, milyonlarca emeklinin gündeminde tek bir soru var: Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç aylık enflasyon farkı %7,5 olarak netleşti. Gözler şimdi yılın son üç ayındaki enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda.





Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine göre, zam oranının %7 ila %11 arasında olması bekleniyor. Peki, bu oranlar maaşlara nasıl yansıyacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklilerini hangi ek artışlar bekliyor? İşte 2026 Ocak emekli zammı hesaplama tablosu ve tüm detaylar...