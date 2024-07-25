21 Haziran 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme ile Türkiye'de ehliyet sahibi vatandaşların dikkat etmesi gereken önemli değişiklikler yaşandı. Özellikle ehliyet yaş sınırlarında yapılan güncellemeler, sürücüleri yakından ilgilendirmektedir. 80 yaş ve üzeri sürücüler için ehliyet yenileme süresi 2 yıla düşürüldü. Peki 65 yaşını dolduran sürücüler için ehliyet yenileme süresi ne kadar? En son ehliyet yaşı kaç?
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Haziran 2024'ten itibaren, yeni yaş sınırları ve ehliyet yenileme süreleri uygulamaya girdi.
Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliğe göre, direksiyon eğitimi dersi sınavları, il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği ve ilgili mevzuata göre onay alınmış 2 farklı rotanın bulunduğu güzergahta yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliğe göre, direksiyon eğitimi dersi sınavları, il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği ve ilgili mevzuata göre onay alınmış 2 farklı rotanın bulunduğu güzergahta yapılacak.
Engelli kursiyerler, kendisine ait veya temin edeceği, standartlara ve engel durumuna uygun başka bir araç ile eğitim alarak sınavlara girebilecek.
Kurum açma işlemlerinde, resmi kurum ve kuruluşlardan alınması gereken belgelerin, ilgili kurumlardan kaynaklanan gecikmeler sebebiyle alınamaması durumunda bir ay, inceleme raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla ise 20 gün ek süre verilecek.
Kurslara kayıtlarda, yeni tip Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ibrazı zorunluluğu getirilecek.
Sahada yaşanan sıkıntıların giderilmesi, sahteciliğin önlenmesi amacıyla kayıt esnasında kurs tarafından kursiyerin fotoğrafı çekilecek, sisteme aktarılarak kursiyerin fotoğraf ve bilgilerin kendine ait olduğuna ilişkin teyidi alınacak.
Yapılan değişiklikle 69 yaşını dolduran ve ticari taşıma yapan sürücüler trafiğe çıkamayacaklar.
Bu kural, 31 Aralık 2024'e kadar geçici olarak 69 yaşına yükseltilmişti, fakat bu tarih itibarıyla sona erdi.
80 yaş ve üzeri sürücüler için ehliyet yenileme süresi 2 yıla düşürüldü.
65 yaşını dolduran sürücüler için ehliyet yenileme süresi 3 yılda bir olarak kalıyor.
Geçtiğimiz günlerde de Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.