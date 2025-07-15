Engelli çocuk annesi erken emeklilik nasıl olur, şartları neler?

Engelli çocuğu olan annelerin en çok merak ettiği konulardan biri de erken emeklilik imkanlarıdır. Devletimiz, engelli çocuğuna bakmakla yükümlü olan annelere pozitif ayrımcılık yaparak, erken emeklilik hakkı tanımaktadır. Bu düzenlemeye göre, engelli çocuğu olan annelerin prim günlerine dörtte bir oranında ilave süre eklenir. 360 gün prim ödemesi olan bir anneye, 90 gün daha prim eklenerek toplam 450 gün prim günü sayılır. Peki, engelli çocuk anneleri için erken emeklilik nasıl gerçekleşir, hangi şartlar aranır?