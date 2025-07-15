Engelli çocuğu olan annelerin erken emeklilik hakkı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu annelere tanınan hak kapsamında, çalıştıkları süre boyunca ödedikleri prim gün sayısına her 4 yıla 1 yıl olacak şekilde ilave yapılır. Eklenen bu süre, hem toplam prim gününe dahil edilir hem de emeklilik yaşından düşülerek annelere daha erken emeklilik imkanı sağlanır. Peki, engelli çocuk anneleri için erken emeklilik nasıl gerçekleşir, hangi şartlar aranır? İşte engelli annesi erken emeklilik hesaplama hakkında detayla.
Engelli çocuğu olan annelerin en çok merak ettiği konulardan biri de erken emeklilik imkanlarıdır. Devletimiz, engelli çocuğuna bakmakla yükümlü olan annelere pozitif ayrımcılık yaparak, erken emeklilik hakkı tanımaktadır. Bu düzenlemeye göre, engelli çocuğu olan annelerin prim günlerine dörtte bir oranında ilave süre eklenir. 360 gün prim ödemesi olan bir anneye, 90 gün daha prim eklenerek toplam 450 gün prim günü sayılır. Peki, engelli çocuk anneleri için erken emeklilik nasıl gerçekleşir, hangi şartlar aranır?
Engelli çocuk annesi erken emeklilik nasıl olur, şartları neler?
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, engelli çocuk annelerine tanınan erken emeklilik hakkından başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan anneler yararlanır. Söz konusu annelerin çocukları engelli iken çalıştıkları dönemdeki prim ödeme gün sayılarına dörtte bir oranında ilave edilir.
Çalıştıkları her 360 güne karşılık hizmetlerine 90 gün ilave edilerek 450 gün çalışmış gibi kabul edilir. İlave edilen süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir. İlave edilen süre kadar daha erken emekli olurlar.
Çocuğu için başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede engelli olduğuna dair rapor bulunan bir anne bu şekilde 10 yıl (3600 gün) çalışırsa prim günlerine 900 gün ilave edilir.
Bu anne emeklilikte 58 yaşa tabi ise ilave edilen süre kadar, yani 900 gün (2,5 yıl) erken emekli olur. İlave edilecek süre konusunda bir sınır bulunmuyor.
Çocuğu engelli iken Ekim 2008 tarihinden sonra ne kadar çalışırsa o sürenin dörtte biri kadar ilave gün kazanır ve erken emekli olur. Çocuk sigortalı bir işte çalışsa bile bu haktan yararlanmaya devam eder. Çocuk evlenirse, ilave süre uygulaması sona erer.