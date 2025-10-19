Ersin Tatar, 7 Eylül 1960 tarihinde Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini KKTC’de yaptıktan sonra 1974 sonrası İngiltere’ye yatılı okula gönderildi. 1982′de Cambridge’den mezun oldu. 2003 yılında siyasete atıldı; çatısı altında Ulusal Birlik Partisi (UBP) üyesi oldu. 19 Nisan 2009 tarihinde UBP’den Lefkoşa milletvekili seçildi. 2009-2013 yılları arasında KKTC Maliye Bakanı olarak görev yaptı. 2018’de UBP Genel Başkanı seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan 8. Eroğlu Hükümeti’nde Maliye Bakanı olarak görev alan Ersin Tatar, 27 Mayıs 2010 tarihinde kurulan Küçük Hükümeti’nde de görevine devam etti. Ekim 2018’de gerçekleştirilen UBP Kurultayı’nda Genel Başkan seçildi. 8 Mayıs 2019’da koalisyon hükümetinin istifa etmesi üzerine yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi ve hükümeti kurarak 22 Mayıs 2019’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı oldu. Kıbrıs sorununa yaklaşımı olarak “iki devletli çözüm” görüşünü desteklemekte. Tatar, Türkiye ile yakın iş birliği içinde hareket eden bir çizgi benimsemiştir. İşte Ersin Tatar’ın hayatı biyografisi siyasi kariyeri.
Ersin Tatar, 1960 yılında Kıbrıs’ın merkezi, bahçeli evleri, yasemin kokulu sokakları ile ünlü Lefkoşa’da dünyaya geldi… Anne tarafından ailesi Müftü Hakkı efendiye ve ondan da ötesine kadar uzanır. Dedesi Cemal Müftüzade, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Doktor Fazıl Küçük’ün müsteşarlığını yaptı. Ersin Tatar, 8 yaşındayken annesi Canev hanım yaşamını yitirdi.
Babası Rüstem Tatar ise Kıbrıs Türk siyasetinin en önde gelen isimlerinden biri idi. Baba Tatar, 1960’ta Türk ve Rumların ortaklaşa kurduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Sayıştay Başkanlığı, 1967’den 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na ve sonrasında KKTC’nin ilan edildiği 1983’e kadar Kıbrıslı Türklerin Maliye Bakanlığı’nı yaptı. Rüstem Tatar Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1960 Londra ve Zürih anlaşmalarında ise Türk heyetinin ekonomi danışmanıydı. Yani, Ersin Tatar siyasetin içine doğdu, siyasetle birlikte büyüdü. Tatar, İlk ve orta eğitimini Kıbrıs’ta, Lise ve Üniversite eğitimini ise İngiltere’de tamamladı.
1982 yılında Cambridge Üniversitesi’nden mezun olan Ersin Tatar, 1986 yılına kadar dünyanın en önemli denetim ve mali müşavirlik şirketi olan Price Waterhouse’un İngiltere Merkez ofisinde çalıştı.
Sonra yolu bir dönem dünyada adından en fazla söz ettiren firmalardan biri olan Polly Peck ve ünlü Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir’le kesişti.
Ersin Tatar, 1986-1990 yılları arasında İngiltere’de Polly Peck Firması’nda çalıştı, önemli deneyimler elde etti, pek çok ünlü iş insanı ile tanışma, birlikte çalışma fırsatı buldu.
1990-1992 yılları arasında da Ankara’da FMC-Nurol Savunma Sanayi A.Ş’de Finansman Müdürü olarak görev yapan Ersin Tatar, 1992-2001 yılları arasında ise İstanbul’da Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanallarından biri olan Show TV’de Mali İşler Koordinatörlüğü görevini yürüttü.
Medyaya özel bir ilgi duyan Ersin Tatar 1996 yılında çok sevdiği vatanında ilk özel televizyon kanalı olan “Kanal T”yi kurdu.
Aşığı olduğu memleketine dönüşü ile birlikte aktif politikaya girmeye karar veren Ersin Tatar, görüşlerine en yakın parti olan Ulusal Birlik Partisi’ni adres olarak seçti.
Ersin Tatar, önce Parti Meclisi’ne girdi, Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. 19 Nisan 2009 erken genel seçimlerinde ise UBP’den milletvekili seçilerek parlamentoya girdi.
4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan 8. Eroğlu Hükümeti’nde Maliye Bakanı olarak görev alan Ersin Tatar, 27 Mayıs 2010 tarihinde kurulan Küçük Hükümeti’nde de görevine devam etti.
2013 yılına dek başarı ile bu görevi sürdüren ve bu başarısı herkes tarafından ifade edilen Ersin Tatar, aynı yıl yapılan seçimlerde yeninden milletvekili seçildi.
2013-2018 yılları arasında Cumhuriyet Meclisi Maliye, Ekonomi, Bütçe ve Plan Komitesi’nde aktif görev yapan Tatar, bir süre de bu komitenin başkanlığını sürdürdü.
Ersin Tatar, 8 Ocak 2018’de yapılan milletvekilliği seçiminde 3’üncü kez Parlamento’ya girme hakkını kazandı.
Tatar, aynı yıl Ekim ayında gerçekleştirilen UBP Kurultayı’nda Genel Başkan seçildi.
Ersin Tatar, 8 Mayıs 2019’da koalisyon hükümetinin istifa etmesi üzerine yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi ve hükümeti kurarak 22 Mayıs 2019’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı oldu.
Ersin Tatar, aktif politikanın yanı sıra pek çok sivil toplum kuruluşu, dernek ve kulüpte de görev yaptı.
Tatar, 1997-2001 yılları arasında İstanbul Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 2001-2003 yılları arasında ise Yenicami Ağdelen Spor Kulübü’nde (YAK) Başkanlıklarını yürüttü.
Ersin Tatar, ilk turu 11 Ekim, ikinci turu 18 Ekim 2020’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5’inci Cumhurbaşkanı oldu.
Ersin Tatar, 23 Ekim 2020’de yemin ederek ve görevi 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan devralarak, Cumhurbaşkanlığı görevine başladı.
Ersin Tatar, evli ve iki çocuk babasıdır. Eşi Sibel Tatar ile Cansu Ayten ve Canev isminde iki kız çocukları vardır.