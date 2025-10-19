Ersin Tatar, 1986-1990 yılları arasında İngiltere’de Polly Peck Firması’nda çalıştı, önemli deneyimler elde etti, pek çok ünlü iş insanı ile tanışma, birlikte çalışma fırsatı buldu.

1990-1992 yılları arasında da Ankara’da FMC-Nurol Savunma Sanayi A.Ş’de Finansman Müdürü olarak görev yapan Ersin Tatar, 1992-2001 yılları arasında ise İstanbul’da Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanallarından biri olan Show TV’de Mali İşler Koordinatörlüğü görevini yürüttü.

Medyaya özel bir ilgi duyan Ersin Tatar 1996 yılında çok sevdiği vatanında ilk özel televizyon kanalı olan “Kanal T”yi kurdu.