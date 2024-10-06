Bu sayede, evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı, hangi illerde ödeme yapıldığı gibi bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmak mümkün.

e-Devlet üzerinden bu işlemi gerçekleştirmek isteyenlerin, öncelikle e-Devlet hesaplarına giriş yapmaları ve ardından ilgili sorgulama sayfasını bulmaları gerekiyor. Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.