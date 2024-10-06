Evde bakım maaşı, destekten faydalanan vatandaşlar için önemli bir konu olmaya devam ediyor. Ekim ayı itibarıyla, evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulanıyor. Evde bakım ödeme tarihleri, illere göre değişiklik gösterebiliyor. Peki ekim ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşları, birçok vatandaşımız için önemli bir gelir kaynağıdır. Özellikle ekim ayı ödemeleri, ihtiyaç sahibi aileler tarafından merakla beklenmektedir.
EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?
Evde bakım maaşları, her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılmakta. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin başladığına dair kamuoyunu bilgilendirmekte. Bu nedenle, evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağına dair duyurular için bakanlığın resmi açıklamalarını takip etmek önemlidir.
Ödemelerin yattığı iller hakkında güncel bilgi almak isteyen vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesi veya sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirler.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası, evde bakım maaşlarını il il sorgulamak için kullanılabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, kendi şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyorlar.
Bu sayede, evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı, hangi illerde ödeme yapıldığı gibi bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmak mümkün.
e-Devlet üzerinden bu işlemi gerçekleştirmek isteyenlerin, öncelikle e-Devlet hesaplarına giriş yapmaları ve ardından ilgili sorgulama sayfasını bulmaları gerekiyor. Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.
Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı
EVDE BAKIM MAAŞINDAN NASIL FAYDALANILIR?
Engelli bireylerin evde bakım yardımından yararlanabilmesi için iki önemli şart bulunmaktadır:
Gelir Şartı: Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının, her ne ad altında olursa olsun, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olduğu tespit edilmelidir. Bu, hane gelirinin yeterli düzeyde olmadığını gösterir.
Sağlık Raporu: 18 yaşından büyükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda “ağır engelli” veya “tam bağımlı” ibarelerinden birinin bulunması gerekmektedir.
18 yaşından küçükler için ise raporda “ağır engelli”, “çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır”, “belirgin özel gereksinimi vardır” veya “özel koşul gereksinimi var” ifadelerinden en az birinin yer alması şarttır.
Bu şartları taşıyan bireyler, bakım hizmetleri değerlendirme heyetince yapılan değerlendirme sonucunda, engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi halinde, evde bakım yardımından yararlanmaya başlayabilmektedir. Bu süreç, engelli bireylerin desteklenmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır.
EVDE BAKIM MAAŞLARINA NE KADAR OLDU?
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşandı. Evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi. Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yapıldı.
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte evde bakım yardımına da memur maaş zammı oranında artış yapıldı. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya yükseldi.