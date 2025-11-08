EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: Evlilik kredisi başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte başvuru şartları 2025

EVLİLİK KREDİSİ MİKTARI NE KADAR OLDU?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Aile ve Gençlik Fonumuz vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz. 2016 yılı ocak ayı itibariyle çiftlerden hr ikisinin de 18-25 yaş aralığında olması halinde Kredi tutarını 250 bin liraya, diğer durumlarda 200 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.

Evlilik kredisi ödemelerine de değinen Cumhurbaşkanı açıklamasının devamında, "48 ay içirişinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz." ifadelerini kullandı.