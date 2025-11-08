EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: Evlilik kredisi başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte başvuru şartları 2025

Gençlere evlilik yolunda ekonomik destek sağlayan faizsiz kredi uygulamasında yeni gelişmeler yaşandı. Kredi tutarı 250 bin TL’ye çıkarılırken, başvuru şartları ve ödeme süreci merak konusu oldu. Peki, evlilik kredisine kimler başvurabilecek, ödemeler ne zaman başlayacak?
Faizsiz evlilik kredisi desteği, yuva kurmak isteyen gençlerin gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında sunulan kredi miktarı artırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şartları taşıyan çiftlere 250 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlanacağını duyurdu.
EVLİLİK KREDİSİ MİKTARI NE KADAR OLDU?
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Aile ve Gençlik Fonumuz vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz. 2016 yılı ocak ayı itibariyle çiftlerden hr ikisinin de 18-25 yaş aralığında olması halinde Kredi tutarını 250 bin liraya, diğer durumlarda 200 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.
Evlilik kredisi ödemelerine de değinen Cumhurbaşkanı açıklamasının devamında, "48 ay içirişinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz." ifadelerini kullandı.
BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisiyle ilgili sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yaptı. Göktaş açıklamasında, şu ifadeleri kullandı;
"#AileYılı’nda gençlerimizi desteklemeye, ailelerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz!
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan ’ın liderliğinde, Nüfus Politikaları Kurulu ile Aile ve Gençlik Fonu kararlarımız doğrultusunda;
2026 Ocak ayı itibarıyla yapılacak ödemelerde:
Her iki eş de 18-25 yaş aralığındaysa kredi miktarını 250.000 TL’ye, 26-29 yaş aralığındaysa 200.000 TL’ye yükseltiyoruz.
Fondan daha fazla gencimizin yararlanabilmesi için son 6 ay geliriyle ilgili başvuru şartını asgari ücretin 2.3 katından 2.5 katına çıkarıyoruz.
48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftlerimizin geri ödemelerini, her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz.
Ailelerimizin gücü, geleceğimizin teminatıdır! #AilemizGeleceğimiz
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Projeden yararlanabilmek için eş adaylarının her ikisinin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,
Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak),
Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,
Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,
Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,
Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,
Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,
Daha önce proje kapsamında krediden faydalanmamış olmak.
BAŞVURU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Evlilik kredisi başvuruları aile.gov.tr üzerinden e-Devlet 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' aracılığıyla alınıyor. Başvurular e-Devlet şifresi ve T.C kimlik numarasıyla yapılıyor.
EVLİLİK KREDİSİ YAŞ SINIRI VAR MI?
Evlilik kredisi başvurusunda yaş şartı yer alıyor. Buna göre başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak koşulu aranacak. (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),