2023 yılında satın alma opsiyonuyla Huachipato'ya kiralandı, ardından 2023 Şili Primera Division'ı kazanan Huachipato kadrosunun bir üyesi oldu. 2024 sezonu için kalıcı olarak Huachipato'ya transfer edildi. Loyola, 2024'ün ikinci yarısında Arjantin'e transfer oldu ve Independiente ile dört yıllık sözleşme imzaladı.