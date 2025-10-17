Felipe Ignacio Loyola Olea, Şilili profesyonel bir futbolcudur. 9 Kasım 2000 tarihinde Şili'nin başkenti Santiago'da doğmuştur. Loyola, profesyonel kariyerine 2020 sezonu için Fernández Vial'de kiralık olarak başlamıştır. Takımın 2023 Segunda División Profesional de Chile şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı olmuş ve 2021'de kulüple kalıcı sözleşme imzaladı. İşte Felipe Loyola’nın hayatı ve futbol kariyeri
Felipe Ignacio Loyola Olea, 9 Kasım 2000 tarihinde doğdu. Arjantin Primera División kulübü Independiente ve Şili milli futbol takımında orta saha oyuncusu olarak oynayan Şilili profesyonel futbolcudur.
Felipe Loyola futbol kariyeri
Loyola, Colo-Colo'nun genç yeteneklerinden biridir ve profesyonel kariyerine 2020 sezonu için Fernández Vial'de kiralık olarak başlamıştır.
Takımın 2023 Segunda División Profesional de Chile şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı olmuş ve 2021'de kulüple kalıcı sözleşme imzalamıştır.
2023 yılında satın alma opsiyonuyla Huachipato'ya kiralandı, ardından 2023 Şili Primera Division'ı kazanan Huachipato kadrosunun bir üyesi oldu. 2024 sezonu için kalıcı olarak Huachipato'ya transfer edildi. Loyola, 2024'ün ikinci yarısında Arjantin'e transfer oldu ve Independiente ile dört yıllık sözleşme imzaladı.
Loyola, 2023 Pan Amerikan Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Şili U23 takımının bir parçasıydı. Ağustos 2023'te 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçları için Şili A Milli Takımı'na çağrıldı.